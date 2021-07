El gimnasta manresà Thierno Boubacar Diallo (2000) competirà en els propers Jocs Olímpics de Tòquio, que començaran el 23 d'aquest mes de juliol, i serà el primer gimnasta de la Catalunya central que acudeix a la gran cita esportiva quadriennal des de la participació d'Andreu Vivó a Sidney 2000. Boubacar entrena amb Lluís Márquez, i forma part del club Egiba que dirigeixen Xavi Casimiro i Míriam Font en una instal·lació que porta el nom, precisament, del destacat esportista, que va morir el 2012 a l'edat de 34 anys. A més, des de la presència del triatleta Xavier Llobet als Jocs d'Atenes 2004 no hi havia cap manresà olímpic.

Tot i que la seva inclusió en la selecció espanyola es donava per feta des de feia temps, en faltava la confirmació, ja que hi havia diferents candidats a ocupar les places olímpiques. Els bons resultats de Boubacar, però, s'han vist finalment recompensats i el manresà viatjarà a Tòquio juntament amb Néstor Abad (Alacant, 1993), Nicolau Mir (Palma de Mallorca, 2000) i Joel Plata (Viladecans, 1998), tots quatre integrants de la selecció juntament amb Rayderley Zapata, que va aconseguir la classificació per la competició individual. El seleccionador Fernando Siscar i l'entrenador Benjamin Bango completen l'equip.

La gironellenca Lorena Medina, una altra destacada gimnasta de l'Egiba, ha quedat finalment fora de la selecció femenina, que integren Roxa Popa (Constanza, Romania, 1997), Alba Petisco (Sant Joan Despí, 2003), Laura Bechdejú (Girona, 2000) i Marina González (Barcelona, 2002). L'equip anirà a Tòquio acompanyat per la seleccionadora Lucía Guisado i l'entrenadora Eva M. Rueda.

El nom de Thierno Boubacar Diallo se suma als dels altres tres esportistes de la regió central que ja havien estat confirmats per participar als Jocs. El defensa del Barça Èric Garcia (Martorell, 2001) disputarà el torneig de futbol, Núria Villarrubla (La Seu d'Urgell, 1992) la prova de c1 eslàlom de piraguïsme en aigües braves, i Adri Arnaus (Barcelona, 1994), del Moià Golf Club, la competició de golf.