L’anhel de deixar empremta en el prestigiós Torneig d’Històrics determina el rigor i l’ambició amb què els jugadors del Centre d’Esports Manresa encaren l’estrena del primer equip de l’entitat en el trofeu estiuenc més preuat per als equips catalans que militen en categories d’àmbit estatal no professionals.

El Torneig d’Històrics celebra enguany la seva 35a edició. La competició va néixer l’estiu del 1984 per iniciativa de la junta directiva del barceloní FC Martinenc, el club representatiu del barri del Guinardó, com a part dels actes commemoratius del 75è aniversari de l’entitat.

En una època en què els trofeus futbolístics estiuencs tenien molta requesta entre els aficionats i en la qual les competicions oficials no s’iniciaven fins a meitats de setembre, la proposta d’aplegar en un mateix torneig els històrics equips dels barris de la Ciutat Comtal (UE Sant Andreu, CE Europa, Unió Atlètica d’Horta, CE Júpiter, UE Sants, UE Poble Sec, etc.) va ser tot un èxit i va propiciar el naixement d’una competició que amb el pas dels anys s’ha obert als millors equips catalans de la recentment desapareguda Segona Divisió B i de la Tercera Divisió.

L’actual edició del Torneig d’Històrics es va iniciar dilluns i manté el format que el caracteritza des de fa temporades. Dotze equips protagonitzen l’anomenada fase de grups dividits en agrupacions de tres. Els conjunts de cada grup s’enfronten en la modalitat 3x1, és a dir, cadascun juga contra els altres dos un partit de només 45 minuts. Els guanyadors dels quatre triangulars dirimeixen, dissabte, els dos finalistes. La final es disputa el diumenge. Tots els partits es juguen al feu del FC Martinenc, el Municipal del Guinardó.

El sorteig de la 35a edició del Torneig d’Històrics va aparellar el Centre d’Esports Manresa amb la UE Figueres (Tercera Divisió) i el FC Cerdanyola (Segona Divisió RFEF).

Per tant, avui, bagencs i empordanesos obriran la competició al grup 4t a partir de les 18 hores. El partit, com tots els del trofeu, serà retransmès en directe per Esport3. Tot seguit (19 h), el perdedor d’aquest primer duel mesurarà les seves prestacions futbolístiques amb el FC Cerdanyola. I a partir de les 20 hores, serà el guanyador qui s’enfronti al conjunt dirigit per Toni Carrillo, la formació amb més potencial teòric.

Amb la baixa de Toni Sureda

L’equip de Ferran Costa encara el Torneig d’Històrics amb tres setmanes de preparació i dues baixes per lesió. Així doncs, a la coneguda absència del lateral dret Nil Pradas, que es troba en ple procés de recuperació de la intervenció a la qual es va haver de sotmetre al genoll dret per refer-se del trencament del lligament encreuat anterior, cal afegir-hi la del lateral esquerre Toni Sureda.

El mallorquí va patir, de forma accidental, un profund tall al tendó d’Aquil·les del peu esquerre durant el període vacacional i Ferran Costa corrobora que «té una lesió de llarga durada». Tampoc serà amb l’equip el davanter procedent del juvenil Ramon Artigas, que podria ser cedit per garantir la seva progressió.

L’oponent del CE Manresa en el primer partit, la UE Figueres de Moisés Hurtado, va iniciar els entrenaments el dilluns 26 de juliol i debutarà a la pretemporada al Torneig d’Històrics. Per compensar les baixes d’Oriol Ayala (UE Olot), Pol Gómez i Marc Medina (CF Peralada) i Pepu Soler, cedit per motius professionals al CE Banyoles, els unionistes han fitxat, entre d’altres, el golejador Adrià Expósito (CF Lloret); els defenses Carlos García (Santfeliuenc FC) i José A. Germán (UE Vic); i el davanter Joel Arimany (Dep. Aragón). Costa assenyala que «l’arribada de Moisés Hurtado a la banqueta del Figueres va dotar de més consistència defensiva un equip que destaca per la seva verticalitat».

De l’altre rival dels manresans, el FC Cerdanyola, equip que va assolir un merescut i ascens a Segona Divisió RFEF el passat juny, l’entrenador castelldefelenc en remarca «la competitivitat i duresa, amb un estil futbolístic antagònic al nostre». «En el duel amb els vallesans, haurem de ser pacients per generar ocasions de gol i materialitzar-les», rebla. L’interior dret Albert López (Terrassa FC) i el davanter Marcel Serramitja (UE Sant Andreu) són els fitxatges més remarcables del FC Cerdanyola.

Per últim, Ferran Costa emfasitza que el CE Manresa afronta el torneig amb l’objectiu de «fer un bon paper, ser competitiu i vèncer els nostres oponents tot i sent fidels a l’estil de joc que vam exhibir la temporada passada. La nostra manera de jugar és innegociable», sentencia.

Si el Manresa es classifica per jugar la segona semifinal de dissabte (19 h), el seu rival serà la UE Sant Andreu, l’equip amb el qual els blanc-i-vermells jugaran en el debut a la lliga. L’altra semifinal enfrontarà a l’actual campió del Torneig d’Històrics, el Terrassa FC i a la UE Sants (17 h).