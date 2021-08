El partit per la medalla d’or olímpica del waterpolo femení que disputaran Espanya i els Estats Units demà dissabte (9.30 h, hora catalana) serà una reedició d’un duel amistós que va tenir lloc el 9 de juny a Manresa, amb motiu del bateig de les piscines amb el nom de Manel Estiarte. I, de fet, no serà una repetició pels noms dels dos contendents, ja que en aquella ocasió van jugar Catalunya contra les nordamericanes sinó per la identitat de les jugadores: la madrilenya Pili Peña és l’única de les integrants dels dos equips que ahir van sortir victoriosos de les semifinals que no es va llençar a l’aigua a la capital bagenca fa dos mesos. Espanya es va desfer d’Hongria per 8-6 i les vigents campiones es van imposar a Rússia per 15-11.

De la jornada d’ahir, en clau espanyola, van destacar les medalles d’or aconseguides per la karateca Sandra Sánchez, en la modalitat de kata, i l’escalador Alberto Ginés, en la prova de combinada. La selecció masculina d’handbol va perdre amb Dinamarca per 27-23 en les semifinals i es jugarà el bronze amb Egipte, que va caure davant França també per 27-23.

En el torneig de bàsquet no hi haurà final entre Estats Units i Eslovènia, és a dir, entre Kevin Durant i Luka Doncic. Els cracs de la NBA van vèncer Austràlia per 97-78 -amb 23 punts i 9 rebots de K.D. i 20 punts de Booker-, però l’exmadridista no va poder evitar caure davant França per 90-89 tot i una altra portentosa actuació amb 16 punts, 10 rebots i 18 assistències. Bèlgica es va proclamar campiona en hoquei herba masculí.