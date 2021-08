"Arriba un punt que s'ha de deixar les emocions fora; hem fet el millor pels interessos pel FC Barcelona". D'aquesta manera ha justificat aquest divendres el president del FC Barcelona, Joan Laporta, l'adeu de Leo Messi del club. L'acord entre ambdues parts estava tancat, però ahir, per raons econòmiques, el club es va fer enrere. La tremebunda situació financera de l’entitat, amb una massa salarial que està desbordada des de fa temps, fa impossible quadrar els comptes i assumir el contracte de l’argentí per tal que la LaLiga el pugui acceptar dins de les seves normes financeres.

La renovació de Messi hagués "posat en risc" el futur de l'entitat ha explicat Laporta, motiu pel qual finalment l'astre argentí no seguirà en el conjunt blaugrana. "Lamentablement hem rebut una herència nefasta, amb una massa salarial esportiva que representa el 110 per cent respecte als ingressos totals del club. Fer una inversió del volum que suposava el contracte de Messi comportava certs riscos i no volem posar més en risc al club", ha reconegut.

Gairebé un any després del burofax de Messi demanant al club per marxar, ahir el Barça va treure un comunicat per dir que no el pot tornar a fitxar. I l’impacte ha estat el mateix: commoció en la culerada i en el món del futbol. Però, sobretot, una dada per entendre la causa de la notícia: Hi ha massa jugadors cobrant massa diners al vestuari del Camp Nou. La llarga ombra de la nefasta gestió de Josep Maria Bartomeu al capdavant del club plana sobre una notícia que no només afecta al Barça sinó també al gran negoci que és la lliga espanyola.

Una bomba inesperada

«Leo Messi no seguirà lligat al FC Barcelona»: amb aquest títol va fer públic el club, a les 19.33 h de la tarda, que no pot reincorporar l’argentí. Segons la nota, «tot i haver arribat a un acord i amb la intenció de signar un nou contracte, no es podrà formalitzar a causa d’obstacles econòmics i estructurals (normativa de LaLiga espanyola). Davant d’aquesta situació, Messi no continuarà lligat al FC Barcelona. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del Club».

Unes paraules contundents, oimés després que LaLiga va firmar aquesta setmana un acord amb el fons d’inversió CVC pel qual aporta 2.700 milions als clubs a canvi de l’11 % del negoci que gestiona l’òrgan rector del futbol professional. Al Barça, li correspondrien 250 milions que servirien per lligar Messi. Però el club, igual que el Madrid, no està d'acord amb aquest acord, que suposaria hipotecar els drets televisius dels propers 50 anys.