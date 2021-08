El CF Igualada va caure ahir en el partit de la Festa Major jugat a Les Comes contra el CF La Pobla de Mafumet, que va fer evident en el terreny de joc la diferència de categoria entre uns i altres. Els locals van mantenir la porteria invicta durant més d’una hora, però dos gols de Víctor Valverde van rubricar el triomf visitant.

Els igualadins, que van perdre la categoria la temporada passada i van baixar a Primera Catalana, van sortir amb ganes de pressionar els tarragonins, un equip de Tercera RFEF. Els jugadors de La Pobla de Mafumet, però, van controlar la situació i van saber jugar la pilota per desfer-se de l’oposició dels blaus.

Els visitants van ser superiors i van fer tirar enrere les línies igualadines, però tot i això no van disposar de gaires ocasions per batre Romans. Alguns xuts llunyans i les centrades laterals que la defensa va avortar amb encert van ser tot el bagatge ofensiu dels pobletans. La millor oportunitat va ser un xut des de fora l’àrea que va sortir desviat. L’Igualada, per la seva part, només va firmar algun contracop esporàdic sense perill.

La Pobla de Mafumet va sortir a la segona part amb el mateix 11, tot i que al llarg de la segona part va canviar pràcticament tota l’alineació. L’Igualada va canviar el pivot, fent entrar Javi, i passar del 4-3-3 al 4-4-2.

El partit va continuar sense gols durant una bona estona. Els visitants van sortir amb més intensitat i fent una bona circulació de la pilota. I en el minut 63, un córner servit per l’Igualada es va transformar en un contracop que Valverde aprofitar per fer el 0-1. En el 67, el mateix jugador va marcar el segon aprofitant una passada a l’espai. L’Igualada va reaccionar pujant la pressió i fent canvis, tots dos equips van tenir més arribades i els locals van robar alguna pilota prop de l’àrea visitant, però sense encert.