El Cadí la Seu ha donat la sorpresa i s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de bàsquet femení, disputada al pavelló del Nou Congost de Manresa, després de derrotar l'Spar Girona per 69-65. El partit ha estat igualat, però les noies de Bernat Canut han dut la iniciativa durant tota la segona meitat i, d'aquesta manera, sumen la seva quarta Lliga Catalana, la primera des del 2016, i trenquen la ratxa de quatre títols seguits de les gironines. El duel ha tingut baixes importants com les d'Ariadna Pujol i Gala Mestres en les urgellenques i Laia Palau i Frida Eldebrink en l'Spar. Irati Etxarri, autora de 16 punts, ha estat triada, amb tota justícia, MVP del torneig.

Etxarri i Raventós mantenen l'equip (18-22)

El Cadí ha començat el partit encertat en atac, amb dos bàsquets consecutius d'Etxarri i un altre a mitjana distància de Laia Raventós. Però Lukacovikova s'ha carregat de seguida amb dues faltes sobre Reisingerova, la qual cosa ha condicionat el joc interior de l'equip de Bernat Canut, que l'ha haguda de canviar de seguida. De tota manera, un dos més un de Pivec ha provocat la màxima diferència urgellenca (9-5), reduïda per un bàsquet de Laia Flores i igualada a 9 amb una safata de Gardner. El Cadí estava encallat en atac i ho ha aprofitat el conjunt d'Alfred Julbe per seguir incrementant el parcial fins al 0-10, amb una altra safata de Flores i dues de Drammen que han obligat el conjunt blanc-i-blau a aturar el partit.

Ha semblat que la mesura no era efectiva, ja que Júlia Soler, amb un triple, ha disparat la diferència fins al 9-18. Per sort, Laia Raventós ha trencat cinc minuts de sequera amb un triple i, tot seguit, Irati Etxarri, de nou a la pista, ha tret un 2+1 que ho ha tornat a comprimir tot molt (15-18, a 2.24). Fins al descans, Labuckiene i Traoré han tret partit de la superioritat interior davant d'una Tunstull massa obcecada en resoldre ella sola, encara que Raventós, amb el seu segon triple seguit, ha deixat a prop el conjunt de la Seu (18-22).

Capgirant el resultat (35-31)

Els dos equips han començat espessos el segon quart, tot i un triple de Drammeh (18-25), que ha estat l'únic encert en els primers dos minuts i mig de joc. Novament, la línia de tres ha estat salvadora per al Cadí, ja que només Irati Etxarri i Laura Peña han anotat des de la llarga distància arribats a l'equador del període. Tot i que l'Spar duia la iniciativa, només vencia per quatre punts (24-28) gràcies a una bona defensa urgellenca.Així, després d'un bàsquet de Peña, Montse Brotons ha empatat el partit a 29 a falta de poc més de dos minuts per al final.

Ara es jugava a allò que volia el Cadí i la mateixa Laura Peña ha capgirat el resultat amb dos tirs lliures. Fins i tot, Lukacovikova ha tingut un triple per ampliar la renda. Qui ho ha fet ha estat una Montse Brotons que s'ha mostrat la pivot més efectiva en aquesta fase i, tot i un rebot en atac de Reisingerova per trencar el parcial de 9-0, novament Laura Peña ha deixat un just 35-31 al descans.

Res sentenciat (50-45)

El tercer període ha començat novament amb encert de les bases del Cadí, en aquesta ocasió un tir de mitjana distància de Laura Raventós, a la qual s'ha afegit el dotzè punt d'una incommensurable Irati Etxarri (39-31). A més, després d'un basquet de Reisingerova, la mateixa Raventós treia tres tirs provocant una falta a la txeca i situant el 42-33. La diferència, però, encara creixeria més, amb un rebot ofensiu d'Etxarri, amb nova falta de la pivot de l'Spar Girona (44-33) que, un parell de minuts més tard, cometria la quarta falta després d'un bàsquet seu i d'un contraatac de Laia Flores (44-37).

Tot i aquest avantatge, el Cadí s'havia tornat a encallar en atac per la rotació de les seves dues millors jugadores i Tunstull no trobava la manera de superar les pivots gironines. Flores tornava a anotar (44-39), però errava a continuació i Laura Peña trencava el parcial amb un triple (47-39). El duel aleshores s'ha alentit i ha entrat en un carrusel amb bàsquets de Flores i tirs lliures de Strautmane i Gardner (49-43). Però aleshores, durant tres minuts i mig només ha entrat un tir lliure de Pilabere i un bàsquet de Drammeh per tancar el període amb un 50-45 que ho deixava tot obert i amb la sensació que les unes podien haver sentenciat i les altres, haver capgirat el resultat.

Resistint fins al final

La falta d'encert ha seguit a l'inici del període decisiu, però Traoré ha encertat un triple al minut i mig i Flores ha empatat a 50 tot seguit, a 7.48 per al final. A més, Reisingerova, reintegrada a la pista, donava avantatge a un Spar Girona ara molt intens en defensa i que, a més, recuperava la pilota (50-51). Per mantenir la fe en la victòria, el Cadí ha tingut sort d'un triple de la letona Strautmane (53-51, a 6.40). Semblava que el tap s'havia tret, amb dos punts més d'Irati Etxarri un minut més tard. Les urgellenques estaven en bonus i no tenien por de fer faltes sobre una Reisingerova volàtil des de la personal i que només anotava un tir lliure (55-52). Però el conjunt de Canut sabia que havia de buscar Etxarri i aquesta assistia a Pivec, que treia un 2+1 (58-52, a 5.12).

Tot seguit, però, Pilabere cometia una errada en fer falta a Júlia Soler quan aquesta estava pressionada pel temps. La banyolina no errava i comprimia el resultat fins al 58-55, a 4.49. En aquell moment ha aparegut Tunstull amb el primer encert del dia i l'encert ha tornat a les dues bandes, amb Labuckiene per a les gironines i un gran bàsquet de Laura Peña per al Cadí (62-57, a 4.03). Reisingerova tornava a la línia i aquest cop no errava (62-59, a 3.54). Però semblava que el partit era de les bases pirinenques. Laura Peña tornava a aparèixer amb un triple i provocava que Drammeh errés el següent (65-59).

L'Spar ja s'ho jugava tot amb Reisingerova, que anotava a sota, però apareixia Lukacovikova amb un tir a tauler molt important (67-61, a dos minuts) just abans de ser eliminada per faltes. Reisingerova ho ha aprofitat per posar el 67-63. L'Uni Girona encara no estava en bonus i premia en defensa tot i fer faltes. A 1.26, Tunstull ha capturat un bon rebot en atac que li ha donat dos tirs lliures. La nord-americana només n'ha encertat un (68-63). Drammeh ha errat el triple posterior i el Cadí entrava a l'últim minut amb cinc punts de diferència. Strautmane ha errat un triple determinant i Peña feia falta a Flores a 38 segons en el següent atac. Aquesta no ha errat (68-65) i obligava a anotar el Cadí en el següent atac. Però Peña ha errat una porta enrere molt fàcil. Flores ha tingut el triple per empatar, però, desequilibrada, l'ha errat a 8 segons. Peña ha tornat a errar el tir lliure posterior, però no el segon (69-65, a 6,2 segons). Drammeh ha errat l'últim tir i el Cadí segellava el primer títol des del 2016.

CADÍ LA SEU: (18+17+15+19): Raventós 13, Pivec 6, Etxarri 16, Strautmane 6, Lukacovikova 2 -cinc inicial- Brotons 4, Peña 18, Pilabere 1, Garcia i Tunstull 3

SPAR GIRONA (22+9+14+20): Gardner 8, Soler 8, Flores 14, Drammeh 10, Reisingerova 19 -cinc inicial- Traoré 2, Ribas, Labuckiene 4 i Parra

Àrbitres: Sandra Sánchez, Eva Aresté i Eduard Colomer