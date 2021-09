L'entrenador del BAXI Manresa, Pedro Martínez, ha admès que el partit guanyat aquest diumenge a la pista del Coosur Betis (64-106) els "ha sortit a favor" als bagencs enfront d'un rival que "s'ha sorprès i ha perdut la concentració" per la "defensa sòlida" dels seus jugadors.

"Ens hem aprofitat d'aquesta circumstància per guanyar un partit important per a nosaltres. No sabia que és la victòria més àmplia fora de casa de la nostra història, ha estat una bona demostració de caràcter dels jugadors", ha assenyalat Pedro Martínez en la roda de premsa després del partit.

El tècnic ha expressat el seu desig de "jugar tan bé com sigui possible". "Si això es repeteix, es poden guanyar molts partits", encara que ha insistit que "el que ha succeït avui no és normal".

Martínez no ha volgut expressar "cap queixa del calendari", ja que que "és el que és per tots" i se n'ha anat lloant un Coosur Betis que "ha estat per sota" però està convençut que "al final, els dos equips" que s'han enfrontat aquest diumenge estaran "a la mateixa zona de la classificació"