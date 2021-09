Mal inici de lliga de la formació juvenil del Covisa Manresa a la Divisió d'Honor Juvenil Nacional. Els blanc-i-vermells van cedir diumenge al pavelló del Pujolet contra el Transcano CFS Montcada (2 a 3). La segona derrota en dues jornades situa els manresans en l'última posició de la taula classificatòria. Només el Covisa Manresa i el palmesà Entreculturas Montesión encara no han puntuat.

Malauradament, els blanc-i-vermells no van iniciar el matx amb la intensitat idònia i la seva actitud contemplativa va facilitar al conjunt visitant el domini inicial de la confrontació. Una errada imperdonable davant un equip molt ben treballat tàcticament com el de Montcada i Reixac. En aquest context, els amfitrions van encaixar dos gols de forma consecutiva a l'equador del primer període, però Anton va propiciar la reacció de l'equip de Sergi Saldaña i va minimitzar el desavantatge local de seguida (min 12). Als quatre minuts de la represa, el tercer gol dels del Vallès Occidental va obligar els manresans a un gran esforç per reduir de nou la diferència que hi havia a l'electrònic i, en conseqüència, tenir opcions de sumar el primer punt a la lliga. El gol de Blai Samaniego (min 35) ho va possibilitar, però aleshores el Transcano CFS Montcada va evidenciar capacitat per gestionar la pressió dels amfitrions i per certificar la seva primera victòria del curs.

Fitxa tècnica.

Covisa Manresa. Quim Moya, Roger Vilaseca, Aleix, Roc i Blai Samaniego -cinc inicial-, Anton, Ernest, Axel, Aitor, Jordi i Eloy.

Transcano CFS Montcada. Puig, Codina, Rubén, David i Adrián -cinc inicial-, Salazar, Marc, Iván, Clarà, Salinas, Botines i Chidi.

Àrbitres. Marc Martínez i Roger Melero.

Gols. 0-1 Salazar min 10, 0-2 Marc min 11, 1-2 Anton min 12, 1-3 Rubén min 24 i 2-3 Blai Samaniego min 35.