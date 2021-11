El Baxi Manresa ha perdut a la pista de l'UCAM Múrcia (71-67) en un partit en què, tot i la falta d'encert, sobretot en el tir exterior, ha estat batallant fins al final. Moneke i Bako, amb l'ajut de Dani García en la direcció, han estat els que han permès que els manresans poguessin competir però acabessin perdent el cinquè partit de la temporada. Les estadístiques les podeu trobar AQUÍ.

Embús en atac i Bellas desequilibra (14-8)

El partit ha començat amb imprecisions per les dues bandes, amb els sis primers atacs fallats per cada equip i amb la novetat de Sylvain Francisco com a titular en els manresans. Ha estat Moneke qui als 3 minuts i 10 segons ha trobat la cistella per primer cop, després d'una errada de Bako. Lima ha empatat tot seguit, amb ajut de Rojas, i el mateix brasiler ha avançat els locals amb una esmaixada (4-2, a 5.50). El partit era molt espès, tot i que el Baxi tenia clar de buscar pilotes doblades per a un Bako que xocava contra les torres murcianes. Pedro Martínez decidia aleshores fer entrar Dani Pérez a la pista i, en una transició, Valtonen anotava de tres punts (4-6). El Manresa tenia l'opció d'ampliar la cistella però Thomasson i Valtonen erraven des de les cantonades. El duel era de molt poc encert i de molta intensitat en la lluita de cada pilota.

Sito Alonso buscava punts fent entrar Czerapowicz a la pista, però en la primera jugada l'UCAM es menjava la possessió, amb Taylor i Davis obsessionats i erràtics. També accedia al partit un Cate que sempre ha fet molt mal al Manresa i el romanès empatava el partit des dels tirs lliures (6-6, a 2.47). La rotació ja era completa en els dos equips i Sima trobava un rebot per avançar el seu equip. Tot i això, Webb, ara sí, encertava des de la línia de tres i tot seguit aprofitava una acció de Czerapowicz per posar l'11-8. A més, la pressió de Bellas feia perdre la cinquena pilota de l'equip al Baxi i Cate treia la segona falta de Sima, que perdia un rebot en defensa. A més, situava el 12-8 amb un tir lliure. En l'últim atac del Baxi, Bako fallava una continuació i la falta de Dani Pérez sobre Bellas permetia el madrileny anotar dos tirs lliures per situar el 14-8 a 2,7 segons. El triple final intentat pel base de l'Hospitalet no tocava ni el cèrcol.

Dins del partit, malgrat tot (32-26)

El segon quart començava amb dos triples més fallats per l'UCAM i amb Francisco novament de base, però amb Rafa Martínez cometent falta en un bloqueig cec. El tercer tir murcià tampoc no entrava i encara menys els tirs de Rafa i de Jou. Era novament Cate qui tornava a trencar la sequera amb una cistella fàcil (16-8, just abans que Thomasson trobés els primers punts a taula. Ara entraven les cistelles i ara encertava Radovic per al 18-10. L'atac del Baxi no existia, amb un Francisco massa individualista. Vist els problemes ofensius, perdre de vuit punts encara era prou bo, i encara més veient la mala passada del base francès, que després cometia falta i permetia un 2+1 a Czerapowicz (21-10) i provocava el temps mort de Pedro Martínez, que retornava Dani Pérez a la pista a 6.29. En el retorn, Maye errava un triple precipitat, però Bako feia un gran moviment i treia un 2+1 (21-13). Després, el mateix belga no arribava a un alley-oop. Per sort, la defensa funcionava i deixava que Thomasson anotés a la contra i provoqués el temps mort de Sito Alonso amb 21-15 a 5.17.

Sortint del temps, Bako cometia falta sobre Taylor, que només ficava un tir lliure. El belga era cada cop la destinació del joc ofensiu del Baxi i treia una nova falta, però només encertava un cop (22-16). Radovic tornava a donar vuit punts al seu equip amb un ganxo (24-16). Thomasson fallava de nou i Taylor posava els deu punts per primer cop (26-16, a 4.15). Era Jordan Davis qui castigava un nou bloqueig a Bako en les continuacions de Dani Pérez i ara era Pedro Martínez qui ho aturava amb 28-16 per fer entrar Dani García com a tercer intent com a base. Però en la primera acció, Moneke es tornava a perdre a la zona i passava malament a Sima que, a continuació, taponava il·legalment a Radovic per posar el 30-16, completant un parcial de 8-0. A continuació, repetició de la jugada, amb una altra mala passada de Moneke a Sima i una altra safata de Jordan Davis (32-16, 10-0 de parcial). L'ala-pivot nigerià, ara sí, trencava la mala ratxa, això sí, amb moderació, amb un tir lliure i després era Sima qui n'encertava dos per escurçar fins al 32-19. A més, el Baxi recuperava la pilota, ara amb Francisco jugant de dos i el francès doblava perquè Sima esmaixés fins al 32-21. En el següent atac, el Manresa tornava a fer-se amb la bola, però Francisco aquest cop no la cuidava i Moneke feia una falta amb la pilot dividida que donava aire als murcians, encara que Sadiel Rojas errava els dos tirs lliures, tot i que ell mateix agafava el rebot. L'UCAM no encertava, però Valtonen errava l'onzè triple de dotze intents del seu equip. Per sort, Taylor tampoc no anotava i, malgrat que Sima errava un ganxo fàcil, el Baxi tindria l'última pilota. En la millor combinació del període, entre García, Sima i Moneke treien un 2+1 amb una garrotada fortíssima de Rojas que li treia les ulleres i li costava una antiesportiva. El nigerià situava el 32-24 i, en l'última acció, Dani García doblava bé per al mateix jugador africà per comprimir el resultat fins al 32-26.

Dani García iguala, Radovic desempata (55-50)

El Baxi va començar el tercer període amb un bàsquet de Moneke, una falta en atac provocada per Dani García i després amb un triple, en una segona opció, de Thomasson per posar el 32-31 i obrir un altre partit. Lima i Thomasson iniciaven un carrusel d'encerts que posaven el 34-33. Webb trobava l'encert des de la línia de tres i, en l'acció següent, Sima perdia la pilota i Taylor tornava a donar aire als seus per al 39-33. En la següent opció estava a punt de tornar a perdre la pilota el gironí, però després Bako i Dani García, amb un triple després d'assistir al belga, completava un 0-5 per al 39-38. A més, Thomasson trobava Bako i el Baxi ja guanyava d'un punt (39-40). El partit ara era més espectacular i Sadiel Rojas encertava des d'una cantonada des de la línia de tres punts (42-40). Aleshores, Dani García rebia el descans del tècnic després d'una grans minuts a 4.35 per a l'últim descans.

Eren els millors minuts de Bako, que ara encertava des de mitjana distància i empatava de nou, a 42. En l'acció posterior, el belga errava, però Moneke capturava el rebot i provocava la falta de Lima. Fallava el primer tir lliure, però avançava el Baxi amb el segon (42-43, a 3.41). En la següent jugada, Cate capgirava el resultat, però un rebot en atac de Bako permetia un triple de Dani Pérez (44-46). Llavors McFadden trobava per fi el tauler per empatar a 46, però el rebot ofensiu del Manresa feia molt mal i Bako encertava dos tirs lliures després d'una altra captura ofensiva (46-48). El Baxi tornava als dos bases, ara amb Francisco, però McFadden demostrava que s'havia despertat i igualava de nou, a 48. Francisco es precipitava amb el tir i Cate trobava la segona falta de Bako per tornar a avançar el seu equip (50-48). Dani Pérez errava el tir posterior i Radovic superava Maye per permetre quatre punts a la seva formació. De tota manera, Bako estava fet un colós i anotava el seu desè punt del quart per mantenir el seu equip a dos punts abans d'una última possessió en què de nou Radovic castigava, ara des de la línia de tres, per al 55-50.

Sense poder capgirar el resultat (71-67)

El darrer període començava amb una falta evitable de Dani Pérez que permetia dos tirs a McFadden, però Jou trobava la porta enrere per anotar i treure una falta a Czerapowicz, tot i que errava el tir lliure (57-52). En la següent acció, Radovic feia un ganxo aprofitant la seva alçada més gran sobre Moneke i Francisco tornava a errar el tir. Després, el montenegrí errava de tres i Moneke delectava amb un coast to coast que acabava amb esmaixada espectacular (59-54). Czerapowicz feia mal amb un tir llunyà de mèrit que donaven de dos punts (61-54) i Dani Pérez errava un triple després d'una bona circulació. L'UCAM mantenia un bon coixí, però Moneke esmaixava de nou a passada de Francisco. A més, Cate feia passes en una penetració, però Sima forçava massa en un ganxo. Czerapowicz errava de tres, encara amb 61-56, però Sima no tornava a completar un alley-oop que podia acostar el seu equip a quasi sis minuts. En la següent acció, a més, Isaiah Taylor treia un 2+1 a un Francisco erràtic i fora dle duel (64-56, a 5.44). Valtonen errava una penetració sense angle i el partit corria el risc de tornar-se a trencar. Per sort, McFadden ha errat un triple, però Moneke es posava la mà a un bessó i Thomasson rebia un tap abans d'un temps mort de Pedro Martínez.

Sortint de l'aturada, el Baxi ha trobat dos tirs lliures de Dani García, tot i que el mataroní errava el primer (64-57). Czerapowicz errava un nou triple i Moneke capturava el rebot però es tornava a ressentir del bessó. Després García no aprofitava una safata fàcil, però els rebots en atac de Bako i Thomasson donaven vida. Valtonen fallava de tres i l'UCAM mantenia set punts i la pilota. Tot i això, Cate fallava un tir frontal, però el Baxi perdia la pilota i Radovic tornava a castigar a 3.15 (66-57). De tota manera, Thomasson extreia un 2+1 en una jugada individual (66-60) amb tot encara per decidir, a 3.06. A sobre, Dani García robava la cartera a Taylor i després Bako capturava un rebot a un tir del base per trobar dos tirs lliures a 2.44. El belga comprimia encara més el resultat (66-61, a 2.44), tot i que errava un llançament. Radovic era el botxí de l'UCAM amb un altre ganxo (68-61) i Maye errava un tir precipitat que començava a reduir les possibilitats i Thomasson cometia falta sobre Radovic. Però Czerapowicz feia dobles i Moneke, amb un altre rebot en atac, donava possibilitats al seu equip després d'una errada de Thomasson. L'africà posava el 68-63 a 1.29, però després no podia taponar una internada de Davis. A més, Moneke no arribava a passada de García amb 70-63. Però Davis errava de tres punts i Moneke assistia a Bako per al 70-65. Faltava menys de mig minut Dani García provocava la quarta falta d'equip a 16,8 segons i Thomasson feia falta a Davis. L'ex del Baxi encertava un sol cop (71-65, a 13,9). Thomasson encertava una última vegada però ja no era suficient per vèncer.

