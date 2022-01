La carretera d’accés a les rondes finals de la Copa del Rei va quedar ahir tallada per a l’Espanyol en una eliminatòria de vuitens de final a partit únic en què l’equip de Vicente Moreno va evidenciar, un dia més, que té seriosos problemes quan s’allunya del seu estadi. Els blanc-i-blaus van reaccionar amb un gol de Puado a la segona diana local, però, tot i que encara quedava mitja hora per al final del matx, no van poder batre per segon cop l’eivissenc Leo Román.

Els dos equips que l’any passat van dominar la Segona Divisió es van veure les cares en un partit a cara o creu carregat de tensió. Els catalans van sortir amb la novetat de Dimata en atac, i la seva posada en escena va ser prometedora, però l’ímpetu va durar poc. Des de l’esquerra, principalment, el Mallorca va començar a sovintejar l’àrea visitant i l’Espanyol va fer un pas enrere, amb un joc insuls.

Tot i això, prop de la mitja hora, Raúl de Tomás va xutar alt des de trenta metres i va avisar el Mallorca del seu perill. Però Kubo va avançar els illencs tres minuts després amb un esplèndid llançament de falta. Curiosament, els tres integrants de la barrera, Dimata, Pedrosa i RdT, es van moure un parell de cops abans de l’acció, qui sap si afavorint així el colpeig del japonès.

Durant el primer temps, ni Dimata ni De Tomás van estar connectats en el partit. Més intens, el Mallorca va dominar el mig del camp i no va deixar pensar el rival. La segona part es va posar en marxa amb les mateixes coordenades, però l’Espanyol hauria pogut empatar en una cessió temerària del porter a Salva Sevilla, que va relliscar. Keidi Baré, amb temps per pensar, va xutar de bones a primeres desaprofitant una bona ocasió. A l’altra àrea, Diego López va aturar un xut d’Amath després d’una pèrdua de Puado. Però el Mallorca no va trigar a marcar de nou: Salva Sevilla va servir un córner i Prats va rematar de cap i va posar el 2-0 en el marcador.

L’eliminatòria semblava sentenciada, però l’Espanyol va reaccionar en un tres i no res: Pedrosa va centrar una falta, Puado va baixar l’esfèrica i la va creuar per fer el 2-1, un gol que va trigar cinc minut a pujar al marcador perquè el VAR no acabava de decidir si hi havia fora de joc o no. La temperatura va pujar a base de faltes i queixes i, en el darrer alè de vida del partit, Wu Lei no va estar prou atent en una clara ocasió.