La patinadora russa Kamila Valieva, favorita als seus 15 anys per a l’or olímpic individual als Jocs Olímpics d’Hivern de Pequín 2022 i que es va proclamar campiona olímpica amb l’equip rus (encara no s’han atorgat les medalles), va donar positiu per trimetazidina, un medicament que es recepta a adults per tractar l’angina de pit i que figura en la llista de substàncies prohibides per l’Agència Mundial Antidopatge (AMA o WADA en la seva terminologia en anglès), durant un control antidopatge realitzat a finals de desembre, segons ha confirmat aquest divendres l’agència encarregada dels controls antidopatge (ITA).

El control positiu va aparèixer després d’analitzar una mostra de la patinadora que es va prendre el 25 de desembre, dia de Nadal, durant el Campionat Rus de Patinatge, que es va celebrar a la ciutat de Sant Petersburg.

Suspensió provisional

Les autoritats russes la van suspendre provisionalment, però van aixecar-li el veto el 9 de febrer, dos dies després de guanyar l’or olímpic per equips, va indicar l’ITA. Per tant, la jove promesa del patinatge, que és menor d’edat i que està protegida per aquesta circumstància, va viatjar a la Xina amb el consentiment de les autoritats del seu país, que coneixien el positiu de Sant Petersburg.

El Comitè Olímpic Internacional (COI) va recórrer la decisió davant el Tribunal Arbitral de l’Esport (TAS), que ha de prendre una decisió definitiva sobre l’assumpte abans del pròxim dia 15, que és quan comença el programa individual de patinatge als Jocs. La sospita inicial de dopatge va saltar dimecres quan Mark Adams, director de comunicació del COI, va afirmar en conferència de premsa que s’havia retardat l’entrega de medalles del programa per equips de patinatge artístic, guanyat per Rússia amb Valieva a les seves files per un problema «legal» que s’estava estudiant. Valieva, com la resta de participants de la delegació russa, competeix a Pequín 2022 sota les sigles ROC (Comitè Olímpic Rus), ja que tenen prohibit lluir la bandera del seu país o que soni l’himne en cas d’aconseguir una medalla d’or. Aquesta prohibició es deu a la sanció que manté el país a causa del dopatge d’Estat que va afectar un important nombre d’esportistes russos en nombroses disciplines tant del programa hivernal com estiuenc dels Jocs.

Té 15 anys

Valieva ha estat la primera dona que ha realitzat un salt quàdruple en uns Jocs Olímpics

Valieva, una adolescent de només 15 anys, menor d’edat, per tant, es va guanyar l’admiració mundial després de convertir-se en la primera dona que realitzava un salt quàdruple en uns Jocs Olímpics.

El Comitè Olímpic Rus ha assegurat que Valieva té dret a continuar participant als Jocs malgrat haver donat positiu recolzant-se en la legislació que protegeix els menors d’edat. A més, defensen que la prova positiva es va produir abans dels Jocs, per això «no ha de qüestionar-se l’or guanyat per Rússia a Pequín».

No obstant, els països afectats, els Estats Units, que van guanyar la plata; el Japó, que va aconseguir el bronze, i el Canadà, que aconseguiria el bronze si es produís la desqualificació russa, no pensen igual. Les medalles per equips continuen sense entregar-se, amb la curiositat que alguns participants guardonats ja han abandonat la Xina per les exigències de les autoritats locals que no permeten que els esportistes es quedin al país després de competir a causa de les exigents mesures anticovid.

La informació oficial

«L’ITA desitja informar que Kamila Valieva, membre de la delegació del Comitè Olímpic Rus (ROC) a Pequín, és menor d’edat i, per tant, una ‘persona protegida’ sota el Codi Mundial Antidopatge. Aquesta condició s’aplica a les persones menors d’edat basant-se en el Codi Mundial Antidopatge. Per aquesta raó, l’ITA no estava obligada a publicar el nom de la persona afectada. No obstant, al veure que alguns mitjans es van saltar aquesta protecció l’ITA s’ha vist obligada a divulgar informació pública», ha informat aquest divendres l’organisme responsable dels controls des de Pequín.

A partir d’aquí, el cas es troba en mans del TAS, ja que tant l’Agència Mundial Antidopatge com el COI han recorregut l’aixecament provisional de la sanció decidit per l’agència russa antidopatge.