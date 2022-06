Les dues jugadores que van compartir la condició de màximes golejadores de la darrera edició de la Lliga Iberdrola compartiran vestidor la propera temporada al FC Barcelona. El club ha anunciat avui la incorporació de la davantera brasilera Geyse Ferreira, de 24 anys, que el curs passat va fer 20 gols a la competició de lliga, els mateixos que la també blaugrana Asisat Oshoala. D'aquesta manera, l'equip femení del Barça tanca un cap de setmana intens en el que també va comunicar dissabte el fitxatge de la lateral dretana Lucy Bronze.

Geyse ha signat contracte fins al 30 de juny del 2024 en un acte que ha tingut lloc al despatx presidencial del Camp Nou amb el president Joan Laporta i el directiu responsable del futbol femení, Xavier Puig. L'aportació golejadora de la brasilera va ser decisiva perquè el Madrid Club de Futbol Femenino aconseguís la permanència a la Lliga Iberdrola en la campanya passada.

La davantera va demostrar la seva qualitat en els dos partits disputats contra el Barça. En el matx del Johan, les de Giráldez van vèncer clarament per 7-0, però aquell dia Geyse va portar de cap Jana Fernández, que no la va poder aturar en cap moment. A la segona volta, quan les catalanes ja s'havien proclamat campiones, la brasilera va marcar en el minut 3, però el Barça va capgirar el resultat i va sumar una nova victòria en un campionat en el que va guanyar tots els partits.

Geyse va jugar la temporada 2018-19 amb el Benfica i és internacional amb la selecció del Brasil, que està preparant la Copa Amèrica del mes vinent. Fa un parell de mesos, Geyse va ser l'autora del gol amb el que la canarinha va empatar un partit amistós contra Espanya a Alacant. La nova davantera barcelonista va superar Mapi i va batre Paños per posar l'1-1 definitiu.

"Jugar contra el Barça sempre ha estat divertit, com amb la resta d’equips grans”, ha dit Geyse: "estic contenta per haver compartit ser la màxima golejadora amb Oshoala i també per compartir vestidor amb ella a la propera temporada”. La brasilera ha afegit que “estic aquí per ajudar l’equip a assolir els objectius que es marqui”.

El fitxatge de Geyse és la quarta novetat de la plantilla i la primera en atac, després del retorn de la defensa central Laia Codina, que estava cedida al Milan, i les laterals Núria Rabano i Lucy Bronze.