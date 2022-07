El retorn del Mundial de trial a Alemanya després de sis anys d’absència no podia tenir cap altre resultat. Toni Bou ha obtingut aquest dissabte una bona victòria en la primera de les dues jornades que els pilots passen al Saarland després de derrotar per deu punts de diferència qui, per ara, és el seu màxim rival en la lluita pel campionat, el basc Jaime Busto.

Tot i que ha tingut problemes en la zona 11, en què ha marcat dos cincs en les dues passades que hi ha fet, Bou ha obert la renda definitiva en la primera passada i es s'ha limitat a conservar el resultat en la segona, en què tots dos pilots han quedat empatats. En la jornada de dissabte, Adam Raga ha caigut fins a la sisena posició i això ha provocat que hagi perdut, almenys de manera provisional, la segona posició del Mundial en benefici de Busto. Per primer cop en la temporada, un dels llocs del podi ha estat per a un pilot que no és de l’estat espanyol, l’italià Matteo Grattarola.

Tot i estar content per la victòria, Bou ha declarat que «hem tingut alguns problemes amb les grans parets, on normalment no acostumo a fallar tant. Intentarem arreglar-ho per a demà. Tot i això, és una gran victòria».

Cursa

1. Toni Bou (Montesa) 29 pts.

2. Jaime Busto (Vertigo) 39

3. Matteo Grattarola (Beta) 44

4. Jeroni Fajardo (Sherco) 45

5. Miquel Gelabert (Gas-Gas) 47

6. Adam Raga (TRRS) 50

7. Jorge Casales (Scorpa) 58

Mundial

1. Toni Bou (Montesa) 94 pts.

2. Jaime Busto (Vertigo) 76

3. Adam Raga (TRRS) 73

4. Jeroni Fajardo (Sherco) 58

5. Miquel Gelabert (Gas-Gas) 54

6. Jorge Casales (Scorpa) 53

7. Gabriel Marcelli (Montesa) 49