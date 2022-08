«L’experiència acumulada en competicions anteriors d’aquest nivell ajuda a afrontar els nous reptes, però abans de prendre part en un campionat d’Europa els nervis t’acompanyen, no ho pots evitar. Això sí, amb el temps, aprens a gestionar millor la situació». Thierno Boubacar Diallo detalla així com viu les hores prèvies a la seva estrena a l’europeu de Munic. Avui, a partir de les 17 hores, a l’Olympiahalle de la capital de Baviera, el manresà i els altres quatre membres de la selecció estatal absoluta (Néstor Abad, Nicolau Mir, Joel Plata i Ray Zapata) iniciaran la seva participació a la fase de classificació de l’europeu d’enguany. Aquesta és la tercera presència del gimnasta sorgit del Club de Gimnàstica Egiba en una competició continental absoluta (abans va competir a Glasgow i Szczecin). A més, el manresà ja ha estat a tres cites mundialistes. «Vam aterrar a Munic dilluns al matí i, a la tarda, ja vam fer la primera sessió d’entrenament. Dimarts vam fer una sessió doble, que va incloure l’entrenament pòdium, és a dir, l’assaig general dels exercicis que executarem durant la competició. Aquest matí hem fet una darrera sessió» relata Thierno Boubacar Diallo a Regió7. Barra fixa, poltre i barres paral·leles. Aquests són els tres aparells en els quals Diallo ha de mostrar avui la seva progressió. «El meu objectiu és ajudar la selecció estatal a classificar-se per a la final per equips, a la qual accedeixen els vuit millors combinats. A nivell personal, afronto el desafiament de classificar-me per a una final per aparells. En el poltre és on tinc més possibilitats, seguit de les barres paral·leles».

Álvaro Giráldez debutarà demà en un campionat d’Europa com a membre de la selecció estatal júnior. El bagenc va afrontar l’entrenament pòdium ahir al matí. Álvaro Giráldez i els seus companys Daniel Carrión i Pablo Ruiz competiran en els sis aparells a la fase de classificació. Els altres dos membres del combinat estatal júnior, Unai Baigorri i Oriol Rifà, complementaran l’actuació dels tres líders de la selecció. «La possibilitat de ser a una final per aparells és real. N’hi ha quatre en els quals en sento molt còmode: el terra, la barra fixa, el salt i les barres paral·leles». «M’he marcat dos reptes per a la fase de classificació: accedir a una final per aparells i completar la meva participació sense cap error en forma de caiguda», conclou Álvaro Giráldez.