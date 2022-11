El Gimnàstic de Manresa juvenil segueix a la zona alta de la classificació després de superar un rocós Bellvitge (2-0) en un partit en què va requerir de tota la paciència del món per tombar la resistència visitant. El bloc baix del rival va provocar que la possessió escapulada fos molt alta, però que les ocasions triguessin en arribar, i encara sort que el Bellvitge va fallar la més clara de la primera meitat del partit.

Així, Bravo va avisar al minut 26, però al següent, el porter Roura va cometre penal. Afortunadament, va subsanar la seva errada aturant-lo i evitant més problemes. Fins al descans, Graells va tornar a posar a prova Rodilla, però sense efectivitat.

En la segona meitat, el Bellvitge va tornar a sortir a aguantar l’empat a zero, però en l’equador d’aquest període Bravo va etzibar un bon xut que va entrar a la porteria visitant, per fi. Un cop oberta la llauna, Castillo va avisar i, dos minuts més tard, ell mateix va entrar per l’esquerra, va retallar el seu oponent i va xutar per damunt de Rodilla per assegurar la victòria. Fins al final, els dos equips van intentar tenir oportunitats, però tota la feina estava feta. El pròxim partit serà contra el Barça B, amb qui el Gimnàstic empata a punts.