Demà, diumenge, dia de Nadal, Capellades acollirà la 41a edició de la Cursa del Gall Dindi (31è Memorial Jaume Solé Quintana), una de les proves més clàssiques i característiques de l’atletisme anoienc.

L’edició d’enguany de la Cursa del Gall Dindi s’iniciarà a les 10.30 hores. Una vegada més, el recorregut el configurarà el tradicional circuit urbà de 4.600 m i la sortida s’efectuarà davant de l’edifici del Museu del Molí Paperer. Els dorsals es podran recollir a partir de les 9.15 hores al poliesportiu de Capellades.

Un quart d’hora abans que comenci la prova reservada als adults, els joves aprenents de corredor de 6 a 11 anys (categories prebenjamí, benjamí i aleví) podran prendre part a la cursa de 1.000 m ideada per al seu gaudi i aprenentatge.

Les inscripcions per a la 41a edició de la Cursa del Gall es poden formalitzar al lloc web www.aemdekp.com fins avui al migdia i estan limitades a 400 participants. L’organització recorda que no es tramitaran inscripcions presencials el mateix dia de la cursa. Tal com és habitual, el premi per als millors atletes seran els característics gall dindi i pollastre de pagès.