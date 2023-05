Una altra jornada històrica per al futbol manresà. Diumenge, un any i sis dies després de segellar l’ascens a la Segona Divisió RFEF, el primer equip del Centre d’Esports Manresa afrontarà un altre desafiament: vèncer el CD Terol, el campió del grup 3r de la quarta categoria estatal i, així, fer un pas fonamental per aconseguir la cinquena posició final i classificar-se per jugar la primera eliminatòria de les fases d’ascens a Primera Divisió RFEF.

La determinació i la perseverança dels jugadors de Ferran Costa han possibilitat que el somni estigui a punt de materialitzar-se. Sumar quatre punts en els dos darrers partits de lliga garanteix l’accés a les fases. Per això, la junta directiva del club blanc-i-vermell s’ha mobilitzat i ha endegat la campanya «Objectiu 2.000» per tal que els futbolistes sentin el suport de l’afició, diumenge, a partir de les 12 hores, des de les grades de l’estadi del Congost. El context no podria ser més atractiu per al públic: visita la capital del Bages el CD Terol, el conjunt que diumenge passat va aconseguir el títol de lliga i l’ascens directe de categoria. Ara bé, el conjunt entrenat per Víctor Bravo només ha perdut un dels 32 partits jugats fins ara: va ser el primer dissabte de novembre, al terreny de joc del RCDEspanyol B (1 a 0). El bagatge en els altres quinze desplaçaments dels aragonesos és de cinc victòries i deu empats. Tal com explicita el nom de la campanya, el CE Manresa pretén que, diumenge, s’apleguin més de dos mil espectadors a l’estadi del Congost. El novembre passat, en el partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, 2.198 aficionats van xalar amb els blanc-i-vermells. Per aconseguir-ho, «Objectiu 2.000» es vertebra en dos grans eixos. El primer és donar facilitats als socis i aficionats per assistir a l’enfrontament. Així doncs, s’ha pres la determinació de mantenir el preu habitual de les entrades (15 euros). A més, tal com va detallar el directiu Francesc Sòria en la roda de premsa de presentació d’«Objectiu 2.000» «tots els acompanyants dels socis de l’entitat podran adquirir entrades a un preu de 10 euros; tots els menors d’edat que vagin acompanyats d’un adult podran accedir a l’estadi de forma gratuïta i tots els associats de Montepio entraran de franc». Jordi Callau, l’habitual animador dels partits del Baxi Manresa, serà el responsable d’engrescar el públic abans de la confrontació. D’altra banda, el primer equip blanc-i-vermell farà el passadís al CD Terol. A més, a la CEM Store, és a dir, a la zona de venda de productes de marxandatge, els aficionats hi trobaran una novetat: una edició limitada i exclusiva de gorres del CE Manresa. Casualment, el transcendent duel coincideix amb la celebració, a partir de quarts de deu del matí, de la Festa del Futbol Base del club blanc-i-vermell. L’acte tindrà algunes característiques de les típiques presentacions dels equips formatius de moltes entitats futbolístiques, com la desfilada de totes les formacions. Però anirà més enllà: la festa es gravarà gràcies a un dron; tots els i les futbolistes prendran part en una performance; podran gaudir d’una xololatada gratuïta i participaran en el sorteig de presents ben atractius. Per vincular la Festa del Futbol Base i el decisiu partit del primer equip, s’ha pres la decisió que tots els joves aprenents de futbolista i els seus familiars puguin assistir gratuïtament al matx contra el CD Terol. Diumenge, una marea vermella ha de negar les grades de l’estadi del Congost.