L'Escola Universitària UAX Rafa Nadal School of Sport va inaugurar aquest dijous un nou poliesportiu en Villanueva de la Canyada (Madrid), amb un acte al campus de la universitat Alfonso X el Sabio en el qual van estar presents reconeguts exesportistes espanyols com David Villa, José Manuel Calderón, Ona Carbonell i Anabel Medina.

UAX amplia així el seu complex universitari i reforça la seva aposta per l'excel·lència en la formació en salut i esport amb unes noves instal·lacions de més de 2.000 m2, amb un disseny avantguardista i equipament d'última generació. Una fita més en l'aliança estratègica entre la Universitat Alfons X el Sabio i l'equip del tennista espanyol i el seu Rafa Nadal Academy.

El president de la Universitat Alfons X el Sabio i, Jesús Núñez, va inaugurar el nou recinte, al costat de llegendes de l'esport espanyol com els campions del món David Villa i José Manuel Calderón, la medallista olímpica de natació sincronitzada Ona Carbonell, la també medallista olímpica en tennis Anabel Medina i l'extenista Carlos Costa, que posteriorment van participar en una taula de debat entorn de la importància de la formació en la indústria de l'esport.

L'equip de Rafa Nadal i la Rafa Nadal Academy, part d'aquesta aliança per a oferir una proposta universitària que prioritza la connexió amb la realitat professional, va estar present representat per Carlos Costa, Maribel Nadal, Fernando Martos, Domingo Roselló, Javier Perelló, Ángel Cotorro i Antonio Arenas.

El nou poliesportiu de la Universitat Alfons X el Sabio és un exemple de l'aposta de UAX Rafa Nadal School of Sport per oferir una experiència universitària única i exclusiva als seus estudiants, amb professionals de reconegut prestigi i instal·lacions esportives de primer nivell, en les quals es formarà als futurs líders de la indústria esportiva.

"En aquest primer any hem complert els objectius que ens marquem i hem format als estudiants de UAX Rafa Nadal School of Sport en valors i en els coneixements necessaris per a liderar la indústria esportiva", va apuntar Isabel Fernández, rectora de la universitat Alfonso X el Sabio.

Fernández va recalcar que han realitzat "clínics específics que combinen formació pràctica i teòrica". "Són píndoles tècniques que cobreixen tot l'espectre de la indústria, i els nostres alumnes han tingut l'oportunitat de tenir contacte amb el món professional durant les seves pràctiques en empreses líders", va celebrar.

Per part seva, el Conseller Delegat del Grup UAX, Javier Cano, va recordar que "en els últims tres anys la Universitat Alfons X el Sabio es troba immersa en un procés de transformació marcat per l'evolució del seu model acadèmic, per a reduir la distància entre la universitat i la indústria, en la connexió amb el món empresarial a través de la col·laboració amb organitzacions referents" i que "la modernització de les instal·lacions i la seua digitalització de la qual el nou poliesportiu és un clar exemple".

D'altra banda, la importància d'una formació de qualitat en la indústria de l'esport va ser el tema central d'una taula de debat en la qual van participar exdeportistas espanyols, que van destacar la importància de comptar amb el millor equip de professionals de diferents disciplines per a ajudar als esportistes, no sols en el seu rendiment esportiu sinó també en el seu desenvolupament personal i humà.

Així, la múltiple medallista en natació artística Ona Carbonell va subratllar que "qualsevol esportista que busqui l'excel·lència necessita envoltar-se del millor equip" i que, en aquest sentit, Rafa Nadal "és un bon exemple".

A més, l'exjugador de bàsquet José Manuel Calderón va considerar "important envoltar-te de professionals que comparteixin els teus valors", igual que "envoltar-te del millor equip en cada faceta per a, a partir d'ací, poder prendre les millors decisions".

"L'esportista s'ha d'envoltar d'un bon equip per a donar el millor de si", va afegir l'extenista Carlos Costa, que forma part de l'equip de treball de Rafa Nadal, mentre que la capitana de l'equip espanyol de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, va posar l'accent en la salut mental. "En el món del tennis, s'està treballant molt en les cures en l'àmbit psicològic. La importància del rendiment físic ha de ser la mateixa que la de la salut mental", va advertir.