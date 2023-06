El Cadí la Seu ha anunciat aquest dimecres la contractació de la pivot estatunidenca amb passaport italià Sierra Campisano, amb la qual cosa reforça el joc interior d'un equip que ja disposa de deu jugadores, set de les quals són fitxatges. Campisano s'afegeix a l'escorta islandesa Sara Rún Hinriksdóttir i l'ala-pivot Veronika Remenarova com a incorporacions de la setmana, a l'espera que es concreti un nou entrenador.

De les noves, Campisano té 25 anys i fa 1,94 metres d'alçada. Després de la seva etapa universitària, no va ser draftejada. Va ser tallada per les Chicago Sky després de tenir-hi un contracte en el seu camp d'entrenament i va iniciar l'aventura a Europa. Primer va actuar a Hongria, al BKG Prima Akademia, i després al país dels seus ancestres, a l'E-Work Faenza, tot i que primer havia fitxat per l'Schio, d'Eurolliga.

Abans, havia arribat Sara Rún Hinriksdóttir, una escorta islandesa d'1,85 metres, amb experiència en competicions internacionals amb la seva selecció. A part del seu país, ha jugat també a Anglaterra i Romania. Com Campisano, també actuava la temporada passada al Faenza.

Finalment, l'eslovaca Veronika Remenarova té 26 anys i amida 1,86 centímetres per jugar d'ala-pivot. Ha actuat les dues últimes temporades a la lliga alemanya, amb el Herner, el primer any, i el Keltern, en el segon, amb 6,5 punts i 4,2 rebots per partit. Es tracta d'una quatre mòbil i àgil amb facilitat per al joc sense pilota.

Aquestes tres incorporacions s'afegeixen a les bases Elise Ramette i Carmen Grande, a les escortes Cameron Swartz i Júlia Soler, a l'ala Anna Palma, a l'ala pivot Maggi Bair i a la pivot Montserrat Brotons en la plantilla que afrontarà la propera Lliga Femenina i també l'Eurocup Women.