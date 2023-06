El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona no ha acceptat que el FC Barcelona actuï com a perjudicat i acusació particular en l'anomenat 'cas Negreira' de suposats suborns arbitrals. El Barça demanava ser acusació particular en considerar que el patrimoni del club havia estat gestionat de forma fraudulenta per fer pagaments irregulars a l'exàrbitre, el seu fill i les seves empreses. Però tant la fiscalia com el magistrat instructor sostenen que la suposada administració indeguda o deslleial del patrimoni del club es va dur a terme pels representants legals de l'entitat que tenien potestat per prendre decisions.

A més, consideren contradictòria la pretensió del club quan el president del Barça, Joan Laporta, va dir en una roda de premsa el 17 d'abril passat que els serveis d'assessorament de l'empresa d'Enríquez Negreira sí que es van prestar, que es van pagar les factures i que no hi havia cap dany patrimonial a l'entitat. D'altra banda, el jutjat ha decidit que la petició de Miguel Ángel D.P. de personar-se en la causa com a acusació popular, es decideixi després que hagi prestat una fiança de 3.000 euros. Aquest home va presentar una querella contra el Barça i els seus exdirigents, així com contra Enríquez Negreira, pels mateixos fets, però ampliant-los al període del 2001 al 2011, cosa que inclouria els dos expresidents del primer període: Joan Gaspart i Joan Laporta. La querella va recaure al jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona, que la va acumular a la ja instruïda al jutjat d'instrucció número 1. La fiscalia s'oposa a la segona querella en considerar que el període del 2001 al 2011 ja està prescrit. Per últim, el magistrat ha allargat un mes més el secret del sumari, com havia demanat la fiscalia fa uns dies.