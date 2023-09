El sorteig per determinar els enfrontaments que configuren la segona eliminatòria de la Copa del Rei, que com la primera es juga a partit únic, va establir que el Covisa Manresa FS s’haurà de desplaçar i imposar-se a la pista del FC Cerdanyola (Segona Divisió B) per accedir a la tercera ronda.

La temporada passada, ambdues formacions van protagonitzar quatre duels trepidants. Els manresans van cedir a Cerdanyola en la 05a jornada de la lliga regular (5 a 3), però van sotmetre l’aleshores líder a la segona volta (7 a 2). Després, a la primera eliminatòria dels play-offs d’ascens, els vallesans van golejar l’equip entrenat per Borja Burgos (5 a 1). Els blanc-i-vermells van remuntar al Pujolet (6 a 0). D’altra banda, aquest dissabte es jugarà la primera jornada del grup 3r de la Divisió d’Honor Juvenil Nacional. El Futsal Vicentí s’estrenarà a la pista del Palma Futsal (16 hores). A la mateixa hora, el Covisa Manresa FS rebrà el FS Salou al pavelló del Pujolet. Per últim, el Sala 5 Martorell obrirà la competició al feu del CN Sabadell (16.30 hores).