L'Avinent Manresa va aconseguir deu medalles i el Club Atlètic Igualada, una altra en els Campionats d'Espanya màster que es van fer a Sant Sebastià. En concret, les atletes manresanes van pujar fins a set vegades al capdamunt del podi i l'equip va completar l'actuació amb dues plates i un bronze. En els groc-i-negres, el seu atleta més veterà, Lluís Marimon, es va imposar en pes en la categoria M95.

Així, Loles Vives va guanyar les proves F65 de llargada (3.86) i de 60 metres (9.50); Sílvia Cortés també va fer dolbet en F6' en 60 metres (9.14) i 200 metres (30.14); Maite Marzo va guanyar en F50 en els 400 metres (1.02.87) i va ser segona en 200 metres (28.45).

Els altres ors van ser per a Lourdes Rossinyol en pes F65 (8.88) i Montse Prat en perxa F55 (2.60). També hi va haver plata per a Jordi Lladó en perxa M55 (3.60) i bronze per a Salvador Amella en alçada M50 (1.63). Pel que fa a l'igualadí Marimon, que el dia de Reis va fer 96 anys, va fer un millor llançament de 4,12 metres.