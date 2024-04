La solució per guardar totes les bosses de mà a l'armari

El tema de l'organització per espai a casa sol ser molt complicat i més si som diverses persones convivint. A més, un altre factor important també serà el de les dimensions de les habitacions o habitatge. Un problema que solem tenir, és el tema de l'organització de la roba, les sabates i els complements. En aquest article t'explicarem com col·locar les teves bosses de mà a l'armari sense que t'ocupin espai.

De vegades és millor recórrer a professionals de l'ordre, com Sònia Lanza, coneguda com a @ordenmanía1 a TikTok. Aquesta experta ens brinda valuosos consells per organitzar qualsevol espai de la casa, i avui ens enfocarem en com ordenar les bosses de mà dins de l'armari de manera que llueixin organitzades i atractives.

Abans, tot era més senzill amb només una bossa per sortir i una altra per treballar. Però, noia, avui dia, qui digui que té menys de deu bosses, està mentint. Sovint ens resulta difícil canviar de bossa perquè simplement no els veiem a l'armari.

El desordre és tan gran que molts passen desapercebuts, i quan finalment els trobem, ens emociona tant com si els estiguéssim comprant de nou. Et sona familiar?

El truc per tenir totes les bosses de mà ben ordenades i a la vista / freepik

Un sol producte

Aleshores, posarem fi a això seguint els consells de Sònia Lanza. L'experta ha compartit els seus consells en un vídeo a les xarxes socials.

Segons ella, moltes bosses no són rígides i tendeixen a desordenar-se a l'armari. Per solucionar això, suggereix utilitzar separadors de plàstic o divisors de prestatgeries.

"Ens permetran no només organitzar les nostres bosses de manera funcional, sinó també mantenir-les de forma estètica", diu l'experta, que a més apunta que d'aquesta manera s'evitaran que es facin malbé en estar simplement amuntegades.

Aquest tipus de separadors estan disponibles en multitud de botigues en línia, plataformes de vendes i establiments de decoració, a més d'oferir-se en diverses mides, ideal per ajustar-los al teu armari.

Això sí, recorda que abans de col·locar-los, has de revisar tots els que tens per rebutjar aquells que no facis servir o estiguin fets malbé.