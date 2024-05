Detenen un home i una dona a Òdena per cultivar 567 plantes de marihuana en el magatzem del seu domicili

Els Mossos d'Esquadra d'Igualada van detenir aquest dilluns un home i una dona, de 76 i 64 anys per cultivar 567 plantes de marihuana en el magatzem del seu domicili a Òdena. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una casa d'Òdena a principis de març. Aquest dimarts, els investigadors van fer una entrada a la casa i a la part posterior d'aquesta hi havia un magatzem on van localitzar 567 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. Tenien una instal·lació molt sofisticada, amb làmpades LED, cablejat d'alumini i altres estris i aparells destinats al cultiu interior. També havien manipulat el subministrament elèctric. Al lloc es van detenir dues persones relacionades amb els fets.

Els detinguts han quedat en llibertat després de declarar a comissaria, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.