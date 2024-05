Els premis Baldiri Reixac, de la Fundació Carulla, premien dues escoles del Berguedà

La darrera convocatòria dels premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla ha reconegut el treball de dues escoles del Berguedà i una del Moianès per la seva tasca en el desenvolupament de projectes educatius amb l’art i la cultura com a mecanismes transformadors. Els centres educatius guardonats de la comarca han estat l’escola Alfred Mata (Puig-reig) i l’Escola Municipal de Música de Berga, així com el ZER El Moianès Llevant.

Dels 141 projectes presentats d’arreu dels territoris de parla catalana -Catalunya (119), Comunitat Valenciana (18), Illes Balears (4)-, els Premis Baldiri Reixac 2023-24 han reconegut 28 centres educatius a les diferents categories (Premi Baldiri Arts i Llengua, Premi Baldiri Experiències, Premi Baldiri a l’Escola Transformadora) amb un total de 44.500 euros.

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla: “Està comprovat que utilitzar l'art i la cultura en el procés d'aprenentatge estimula la imaginació, enriqueix el desenvolupament cognitiu dels infants i els permet posar en pràctica noves habilitats i capacitats per desenvolupar-se millor en àmbits socials”.

L’edició d’enguany dels Baldiri ha volgut fer valdre l’esforç i el treball que fa l’escola catalana davant la situació del català. Segons dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya (desembre 2023), el català ha perdut força entre els joves a favor del castellà. Si el 2007 el català era la llengua principal d’un 43% dels joves, ara ho és només del 25%.

D’entre totes les escoles presentades aquella que tingui un projecte singular i en procés de transformació, rebrà el Premi Baldiri a l’Escola Transformadora, dotat amb 4.500 € i és l’únic guardó que es donarà a conèixer per sorpresa el 8 de juny durant l’entrega dels premis.

A la categoria de Premi Baldiri Arts i Llengua, dotat en 3.500 € cadascun, un dels 8 projectes guanyadors ha estat CM en Acció! de l’escola Alfred Mata (Puig-reig), projecte que ofereix a l’alumnat una experiència de creació de programes de TV i de ràdio analitzant i treballant els formats audiovisuals i les tipologies textuals.

Pel que fa a la categoria del Premi Baldiri Experiències es reconeixen iniciatives innovadores que responguin de manera creativa i a través de l’art i la cultura als diferents reptes dels centres educatius. En total, han estat 20 els centres premiats amb 600 €. Entre els guardonats del Berguedà, el Projecte Mutatio de l’Escola Municipal de Música de Berga, dintre de la categoria de centres de formació d’adults i escoles d’educació especial.

L’entrega dels premis es farà el pròxim 8 de juny al Museu Terra de L’Espluga de Francolí i comptarà amb la presència de tots els centres premiats. En tota la seva trajectòria (46 edicions) l’impacte dels Premis Baldiri Reixac ha arribat a més de 22.000 alumnes de tots els Països Catalans i gairebé 600 escoles.