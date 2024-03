L'Igualada Rigat infantil s'ha classificat per a les semifinals de la Mini Copa d'hoquei patins, que s'està jugant a Calafell de manera paral·lela a la Copa del Rei, en derrotar el Voltregà Movento Stern per 2-5 en un partit que ha tingut dominat en tot moment i que ja ha gairebé sentenciat a l'inici de la segona part. El seu rival en les semifinals d'aquest dissabte a les 11.30 hores serà el Barça, que no ha tingut cap problema per derrotar per 8-1 el Reus Deportiu.

El protagonista del partit ha estat Iu Voisin. El jugador igualadí ha anotat quatre dels cinc gols del seu equip, entre ells els tres primers que han fet marxar els nervis. Tot i que Pol Anglada ha reduït la distància abans del descans, el Voltregà no s'ha pogut posar mai a un gol i els arlequinats han sentenciat amb el quart gol de Voisin, que ha estat escurçat posteriorment. Abans del Barça-Igualada, es jugarà l'altra semifinal entre el Calafell i el San Just. Els amfritions han superat per 3-4 el Noia Freixenet i els grocs s'han imposat a l'Alcoi per 3-0. CP VOLTREGÀ MOVENTO STERN: Biel Aldomà, Pau Egea, Àlex Pons, Nil Galdámez, Pol Anglada -equip inicial- Jan Montoya i Roc Micó (ps) IGUALADA RIGAT HC: Yaren Simon, Guillem Tomàs, Iu Voisin, Joel Costa, Josep Creixell -equip inicial- Pol Badenes, Martí Campo i Guillem Canudas (ps) ÀRBITRE: Salvador Besora GOLS: 0-1 Voisin min 8, 0-2 Voisin min 15, 0-3 Voisin min 20, 1-3 Anglada min 21, 1-4 Tomàs min 31, 1-5 Voisin min 48, 2-5 Galdámez min 50