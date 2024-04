Redescobrir el Pirineu com un rebost

El Pirineu vol tornar a concebre l’entorn natural també com un rebost. L’auge del turisme i els esports d’aventura i natura han transformat en les últimes dècades la percepció dels pirinencs del seu paisatge oblidant el que va ser històricament per a les generacions anteriors: una font de recursos econòmics i alimentaris. Sota aquesta perspectiva, el Col·lectiu Eixarcolant, amb el suport d’institucions i empreses, han organitzat la celebració a la Seu d’Urgell de Territori Silvestre.

L’esdeveniment és una festa que neix de la necessitat de dur un model similar a la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades a altres punts de Catalunya, segons han explicat el seus impulsors. Així, el quatre de maig la Seu d’Urgell acollirà per primera vegada una edició de Territori Silvestre organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant i el node territorial del Pirineu Central. Aquest node és un dels més actius del Col·lectiu pel que fa activitats i divulgació, format per un grup de persones del territori que són part de la base social de l’entitat mare, segons han apuntat els seus responsables. «Territori Silvestre justament vol servir per reivindicar la importància de les plantes silvestres comestibles i de les varietats agrícoles tradicionals, i apropar a tothom aquestes espècies que sovint tenim a tocar i que molts cops desconeixem. Les persones que hi participin descobriran com identificar-les, els seus usos culinaris, els medicinals i gaudiran jugant-hi, fent manualitats o tastant-les amb l’objectiu final de fomentar un model de producció, distribució i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just», tal com han remarcat els organitzadors de la trobada».

Una jornada d’activitats

Territori Silvestre ofereix dues jornades d’activitats tant teòriques com a l’aire lliure. Així, rl tret de sortida de la jornada serà una sortida etnobotànica que arrencarà a les deu del matí des del Pont de la Palanca, a càrrec de Philip, d’Herbes Ossera Cal Nogué, i per la qual no cal inscripció prèvia. Posteriorment, les activitats i tallers s’aniran succeint durant tot el matí a diferents punts de la ciutat: d’onze a una es farà el taller d’estampació a càrrec de Taller Tartera, al Carrer Canonges. Es tracta d’una activitat oberta a tots els públics on tan sols cal dur la roba que vulgueu estampar. A partir d’un quart d’una es farà el taller infantil per descobrir les herbes remeieres i llavors, amb un tastet final, el qual se celebrarà alcarrer Canonges. És una activitat pensada per a infants a partir de sis anys, amb inscripció prèvia el mateix dia a la Plaça. A partir de tres quarts d’una s’ha previst la presentació del darrer llibre d’Eixarcolant i taller de cuina: plantes silvestres al plat! A càrrec de Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant. L’acte se celebrarà a la Llibreria Refugi. A dos quarts s de tres començarà el dinar silvestre, a l’Ateneu Alt Urgell i durant la sobretaula i la tarda, es programarà música al carrer, una Jam de Jazz fins cinc de la tarda.

Territori Silvestre està organitzat pel Node Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant i compta amb la col·laboració de l’Ateneu Alt Urgell, Eco la Devesa, El Refugi, l’Herboristeria Nogué, el forn de pa MosSerafí i l’espai de creació Tartera.