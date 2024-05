La intel·ligència artificial marca la Jornada Anual de l’ICS de la Catalunya Central

La gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) ha celebrat aquest dimarts la Jornada Anual, sota el lema «Ens transformem». A l’acte, que ha tingut lloc a Santpedor, hi han assistit 160 professionals dels equips directius d'atenció primària de tot el territori, tant dels assistencials com dels de gestió. A més, ha servit per homenatjar la trajectòria dels professionals jubilats el 2023.

En el parlament de benvinguda, la gerent de l’Atenció Primària i a la Comunitat Catalunya Central, Núria Prat, ha fet balanç del seu primer any en el càrrec i ha parlat del moment de transformació que viu el sistema sanitari: «Els reptes que tenim ens han d'ajudar a transformar-nos amb valors que seran la guia per saber com fer les coses, entenent que equivocar-nos forma part del camí». Prat també ha fet una metàfora entre el sistema sanitari i el bàsquet per reivindicar la importància dels rols i del treball en equip. Per la seva banda, el director gerent de l’ICS, Xavier Pérez, ha destacat «el lideratge de la Catalunya Central en la recerca i la innovació» i ha animat l’organització a treballar per «dotar de més autonomia i flexibilitat els equips d’atenció primària».

La intel·ligència artificial (IA) aplicada a l’àmbit sanitari ha marcat bona part de la jornada, la qual tenia com a objectiu compartir experiències i encarar reptes de futur de l’atenció primària a les comarques centrals. El consultor, professor i investigador en IA Àlex Moga ha ofert la conferència La intel·ligència artificial i la seva implicació en el món de la salut, una ponència per reflexionar sobre fins a on poden influir els avenços en tecnologies com aquesta en l’àmbit sanitari.

Després de la intervenció de Moga, s’ha donat pas al bloc Projectes de futur, en què diferents professionals d’atenció primària han presentat els seus treballs: Unitat de Suport a la Recerca (a càrrec de Josep Vidal, metge i cap de Recerca de l’ICS Catalunya Central), que repassa els projectes d’IA que s’apliquen actualment al territori; AMICOPE (a càrrec de Mar Gargallo i Adriana Pérez de l’EAP Baix Berguedà), una intervenció en persones majors de 70 anys per millorar-ne la mobilitat, la nutrició i la dimensió psicològica; CAP_Gira_Ment (a càrrec de Xavier Capdevila i Meritxell Almà de l’EAP Baix Berguedà), un programa d’atenció plena (mindfulness) dirigit a estudiants de secundària; Gestió administrativa en embarassades (a càrrec de Carme Sitjà i Marta Caballero de l’EAP Navàs-Balsareny), que pretén desplaçar l’acte informatiu de la consulta de la llevadora a l’Equip administratiu del CAP; EMOCIONA’T (a càrrec de Marta Montero, infermera de l’EAP Capellades), creat per treballar el benestar emocional i els hàbits saludables dels joves de l’Anoia; Preparació a la paternitat, grup d’homes (a càrrec de Judit Tarrés de l’ASSIR Osona i Nàyade Crespo de l’ASSIR Bages-Solsonès), que es basa en la creació de grups prepart exclusius per a homes; i El futur de la formació (a càrrec de Màrius Fígols, responsable de Formació de l’APiCCC), que busca transformar les metodologies docents en l’àmbit de la salut.

Comiat a una quarantena de professionals

En el marc de la Jornada Anual també s’ha celebrat l'acte de reconeixement a la trajectòria professional, que ha servit per homenatjar els 39 professionals de la institució que es van jubilar el 2023: 19 del Bages-Berguedà, 14 d'Osona i 6 de l'Anoia. La direcció de la gerència els ha agraït la dedicació i la vocació de servei: «Heu marcat una diferència en la nostra vida i la dels nostres pacients, que són els que donen sentit a la nostra professió. Vosaltres sou els que heu transformat la institució fins a on som ara».

Una part del grup de professionals de l'ICS que s'han jubilat el 2023 / ICS CATALUNYA CENTRAL

En els parlaments, hi han participat professionals de totes les comarques de la Catalunya Central en representació dels seus companys i companyes. Florentí Algilaga, metge jubilat del CAP Sagrada Família de Manresa, ha recordat, entre d’altres, com es va viure la creació dels equips d'atenció primària i ha parlat dels seus inicis: «Soc fill de practicant i sempre havia volgut ser metge de capçalera per poder atendre persones».