La dona té un paper fonamental en el sector de la vinya i el vi a l’Empordà

L'EMPORDÀ i Prensa Ibérica han dedicat el seu esdeveniment anual d’enoturisme al paper de la dona en el món de la vinya i el vi. Per segon any consecutiu, el nou Celler de Peralada va ser l’escenari d’aquesta trobada, celebrada aquest dilluns 13 de maig, reunint cellers, professionals de l’hostaleria i del turisme per parlar sobre el moment actual i reflexionar sobre el paper de la dona en totes les fases del procés vitivinícola, des de la producció fins a la seva promoció.

Sota el títol El món del vi amb ulls de dona, la jornada ha comptat amb quatre ponents expertes del món del vi: la gerent del Grup Oliveda, Íngrid Teixidor; l’enòloga de la Cooperativa de Garriguella, Natàlia Duran; la divulgadora del món del vi, Laura Masramon; i la comunicadora i sommelier, Meritxell Falgueras. Marta Cortizas, la millor sommelier de Catalunya 2024, que actualment treballa en el restaurant Celler de Can Roca de Girona, no ha pogut participar a la taula per un problema persona de darrere hora. La jornada ha estat conduïda pel periodista i gerent d’EMPORDÀ, Carles Ayats.

Dones al poder

La jornada El món del vi amb ulls de dona ha comptat amb el patrocini del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, el Consell Regulador de la denominació d’origen (DO) Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Cuina del Vent i Celler Peralada.

Natàlia Duran, enòloga del Celler Gerisena / / JOSEP RIBAS

«Les dones tenim una altra perspectiva i una sensibilització que els homes no tenen», ha apuntat per començar Natàlia Duran, enòloga i enginyera, qui va arribar a la Cooperativa Agrícola de Garriguella l’any 2011. Duran ha estat una de les impulsores de l’increment de qualitat dels seus vins i, al Celler Gerisena, ha creat una gamma exclusiva, reconeguda en diversos certàmens de Catalunya i d’Europa.

Íngrid Teixidor, gerent del Grup Oliveda / / JOSEP RIBAS

Per la seva banda, Íngrid Teixidor, filla de viticultors de Garriguella i diplomada en Turisme per la Universitat de Girona (UdG), ha recordat que va entrar al grup de Capmany com a cap d’exportacions del celler Oliveda fa uns vint-i-dos anys. Teixidor ha treballat per a una multinacional alemanya i ha dirigit un hotel de luxe a l’Empordà. Des de fa més de vint anys, treballa a Grup Oliveda, on ara és gerent i directora de Celler Massís de l’Albera.

Laura Masramon, periodista i divulgadora / / JOSEP RIBAS

Laura Masramon, ha assegurat que «s’han d’assumir tasques i fer la conciliació perquè fer vi és com fer política». Després de dur la comunicació i l’enoturisme d’un celler empordanès i de treballar un temps a la Borgonya francesa, Masramon iniciava la seva pròpia empresa per fer gaudir a tothom del vi i, al mateix temps, per contribuir a posar els vins de l’Empordà en el mapamundi vinícola.

Meritxell Falgueras, sommelier formada a Anglaterra, França, Itàlia i als Estats Units, que ha rebut diversos premis internacionals, va oferir la ponència final de la jornada. Falgueras col·labora en diversos mitjans de comunicació, com Woman i El Periódico i és molt activa a les xarxes (@winesandthecity), també és autora de cinc llibres. «L’ús de la metàfora en la degustació de vins no és un ornament sinó l’element central per poder parlar dels seus aromes», ha afirmat, mentre que transmetia missatges com ara «la seducció és important» o que «el llenguatge del vi és metafòric».

Compromís institucional

El vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, va ser l’encarregat d’obrir la jornada de dilluns: «Vull refermar el compromís de la Diputació de Girona perquè la dona tingui el paper que es mereix en tots els àmbits», va manifestar Masquef, mentre que el vicepresident del Consell Comarcal altempordanès, Pere Casellas, explicava a la sala, plena de públic, les línies que vesteixen la futura Avinguda del vi i l’oli de l’Empordà. «Pretenem posar en valor la carretera que va de Capmany fins a Roses, l’única carretera de Catalunya envoltada de tres parcs naturals», explicava Casellas.