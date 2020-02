Calendari per no perdre's les principals fires i festes del 2020

Qualsevol fira o festa és una bona excusa per sortir de casa el cap de setmana. A la Catalunya Central, durnat l'any 2020 se'n celebraran un munt. Cal planificar bé i anotar-les a l'agenda. Hi ha festes i fires molt variades i per a tots els públics; de comercials, d'agràries i de temàtiques; amb parades i activitats lúdiques per fer en família, parella o amics. Segur que tothom té la seva festa preferida marcada, però n'hi ha moltes més. En aquest article recollim i anirem afegint les festes i fires més emblemàtiques d'aquest 2020 a les nostres comarques..

A continuació és podran veure les diferents festes i fires que hi han i en quin dia escauen:



Fires i festes del febrer i març

La festa del Trinxat de Puigcerdà serà el 29 de febrer.

Fira de l'Aixada de Manresa 29 de febrer i 1 de març.

Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya a Solsona, el 7 de març.

Uns mesos d'abril i maig plens de fires

Monacàlia, fira de l'Abat, a Navarcles, el 4 i 5 d'abril.

Mercat del Ram de Vic, el 5 d'abril.

La Fira de Primavera de Martorell serà 25 i 26 d'abril.

La fira de Maig de Berga es celebrarà els dies 1 i 2 de maig.

Festival d'Aeronàutica Aeroport a Òdena, el 25 d'abril.

La fira de Sant Isidre de Solsona caurà els dies 9 i 10 de maig.

Fira Modernista de Terrassa, el 9 i 10 de maig.

La fira de l'Ascenció de Manresa serà el dia 10 de maig.

L'Expobages el 16 i 17 de maig.

Les fires i festes de tardor