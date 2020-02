El Carnaval de Solsona arriba als 50 anys sent fidel a les tradicions

Solsona va viure ahir el dia més important del 50è aniversari del seu Carnaval, que va tenir com a actes més destacats la penjada del ruc, el tsunami de comparses i el nomenament del mata-ruc d'honor, que enguany va ser la periodista Mònica Terribas.

El moment més emotiu del dia va arribar ben entrada la nit amb la penjada del ruc, que va omplir la minúscula plaça de gent per veure com penjaven l'animal de la Torre de les Hores amb una corda amb un cartell que parodiava la campanya #ni2minuts, que el consistori solsoní va posar en marxa fa uns mesos per evitar que els cotxes aparquessin malament a la ciutat amb la imatge d'un succionador de clítoris. Amb la cançó «A Solsona bona gent» de banda sonora, Terribas va fer pujar el ruc fins al campanar perquè pixés a sobre de tots els assistents, molts dels quals van quedar realment xops.

La plaça Major també va ser l'escenari d'un dels moments més destacats del dia, el nomenament de Mònica Terribas com a mata-ruc de la 50a edició del Carnaval solsoní. Els presentadors de l'acte van fer palesa la sàtira característica d'aquesta festa comparant la situació actual de Catalunya, i del Barça, amb la de fa 50 anys al·legant que «no és molt més diferent que la situació actual». Durant l'acte no hi va faltar la bramada a càrrec de Marc Arnau, que enguany es va fer per condemnar quatre aspectes de l'actualitat. La bramada va anar dirigida al masclisme; als franquistes «que ara es fan dir Vox» i per tots aquells que agredeixen gent de groc i periodistes; contra el canvi climàtic, al·legant que és culpa de tots que el planeta empitjori; i finalment es va fer una crida a la llibertat dels polítics empresonats. Durant l'acte es van poder escoltar càntics d'independència i de «llibertat presos polítics».

Després del nomenament de la mata-ruc, va arribar el moment dels gegants bojos, que van anar passant un per un per fer els seus balls característics tocats per l'orquestra Patinfanjàs. Entre tots va destacar el ball de l'espedrera, la figura del bestiari més jove del Carnaval, que va estrenar coreografia i música. També durant el ball del Xut es va convidar tots els assistents a posar-se una màscara de Jaume Porredon, el Carnestoltes d'enguany, com a agraïment a la seva tasca per fer créixer el Carnaval durant els darrers 50 anys.



Les comparses més imaginatives

La rua coneguda a Solsona com a Tsunami de Comparses va ser una mostra de la imaginació de les comparses solsonines, que van presentar disfresses de tot tipus. Es va poder veure des d'un engrescat Francisco Franco volent sortir de la tomba acompanyat de la Guàrdia Civil, a un grup d'encaputxats causant aldarulls amb un contenidor, o fins i tot els reis espanyols acompanyats d'una munió de fanals i un paracaigudes. A més,enguany la rua no va anar acompanyada dels gegants amb l'objectiu que el trajecte fos més fluid que en anys anteriors.