Tots els grups municipals de Manresa excepte Ciutadans condemnen l'agressió feixista

Tots els grups municipals de Manresa excepte Ciutadans han condemnat l'agressió feixista que va tenir lloc dilluns a la matinada a la plaça Onze de Setembre quan membres del CDR tornaven a penjar l'estelada que els mateixos agressors havien tret a principi de mes.



Així, el PDECat, ERC i la CUP van mostrar el seu rebuig als fets a les xarxes socials i van donar suport a les víctimes. El PSC ho va fer a través del seu cap, Felip González, que va assegurar que condemnen l'agressió «els qui defensem que, en aquell indret, hi hauria de continuar onejant la Senyera que ens representa a tots».



Per la seva banda, el regidor de Democràcia Municipal Ton Sierra ha assegurat a aquest diari que des del seu grup "evidentment condemnem l'agressió i esperem que s'aclareixin els fets i es detinguin els culpables". Sierra ha puntualitzat la posició del partit en ser preguntat per Regió7, ja que el grup no ha expressat la seva condemna a través de les xarxes ni ha emès cap comunicat.



Pel que fa a Ciutadans, els dos membres del partit consultats per aquest diari han assegurat no haver-se assabentat de l'agressió que va tenir lloc dilluns a la matinada i no han valorat l'incident. El regidor Andrés Rojo ha explicat que està de vacances i no sap "de què va el tema" i Antonio Espinosa, excap de Cs a la capital del Bages i diputat al Parlament, que està de viatge a Alemanya, ha assenyalat que "vam acordar amb els membres de la formació fer vacances aquests primers dies d'agost i la veritat és que no tenia constància dels fets".



També l'Ajuntament de Manresa va condemnar ahir l'agressió dels ultres bagencs a través de Twitter.





L'Ajuntament de #Manresa condemna l'agressió que aquesta matinada han patit set persones a la plaça Onze de Setembre i expressa tot el suport a les víctimes. El consistori emprendrà les accions legals pertinents, tal com es va acordar al Ple Municipal de juliol „ Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 30 de juliol de 2018