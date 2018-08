Els Bombers graven un vídeo a Montserrat amb consells per fer vies ferrades

La via ferrada de les Dames de Montserrat ha estat l'escenari, aquest dimecres al matí, del vídeo que ha gravat el cos de Bombers de la Generalitat per difondre consells de seguretat a l'hora de fer vies ferrades. El vídeo s'ha enregistrat mentre alguns bombers simulaven la realització d'aquesta ruta, una de les moltes que hi ha habilitades al Parc Natural de Montserrat.



La ruta de les Dames, amb un desnivell de 300 metres, està equipada per fer-la en sentit ascendent, i està situada a la canal de l'Artiga Baixa, al municipi de Collbató. Està equipada amb cadenes, graons, cable de vida i reunions per rapelar. La canal es va rehabilitar fa un parell d'anys en el marc de les actuacions impulsades pel Grup de Treball de Seguretat a Montserrat per millorar la seguretat en les activitats esportives i de lleure al massís.



El vídeo forma part d'un projecte divulgatiu elaborat conjuntament pel cos de Bombers, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). El primer, que es va publicar el passat 13 d'agost, informa sobre consells de seguretat en el descens de barrancs i ja compta amb prop de 440 visualitzacions.



Les següents càpsules informatives que registraran els Bombers aniran destinades a la seguretat a l'hora de fer excursions amb raquetes de neu, a la seguretat en alta muntanya a l'estiu i també a la meteorologia de muntanya. El vídeo que s'ha gravat avui a Montserrat és el segon d'aquesta sèrie. Les imatges enregistrades a la via ferrada de Montserrat al llarg del matí es complementaran amb les que es gravaran aquesta tarda al Parc de Bombers de Collbató, en què s'explicarà com dur a terme els preparatius per realitzar aquest tipus d'activitats d'una forma segura.



A principi de mes els Bombers ja van fer un simulacre d'un rescat en un dels escenaris habituals dels salvaments de muntanya a Catalunya, Montserrat. Els Bombers, la FEEC i el Meteocat van demanar extremar les mesures de seguretat i autoprotecció a l'hora de realitzar activitats a la muntanya per l'elevat nombre de serveis que es produeixen al medi natural, especialment a l'estiu. El Bages és, de fet, una de les comarques catalanes on més rescats s'han fet aquest any.