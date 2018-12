L'atac feixista a la plaça Onze de Setembre de Manresa, pendent de declaracions

A final de juliol, hi va haver una altra agressió d'ultradreta al Bages, en aquesta ocasió contra set membres del CDR de Manresa a la plaça Onze de Setembre. En aquest cas, el Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa, responsable de la investigació, no ha citat a declarar ningú de moment, ja que el jutge, abans de fer-ho, ha optat per demanar un seguit de proves, com ara les imatges dels fets. El que sí que han fet fins ara les set víctimes és presentar els informes de lesions davant del metge forense i ratificar-se en la denúncia.

Els fets van tenir lloc el 30 de juliol a la matinada, quan quatre ultres bagencs van acudir a la plaça Onze de Setembre de Manresa per arrencar l'estelada que una estona abans havien col·locat membres del CDR. La bandera estava situada en un pal on, per acord d'un ple municipal, hi ha d'onejar de forma permanent. L'estelada inicial havia estat despenjada feia setmanes per un ultra bagenc, Raúl Macià. El 30 de juliol, ell era un dels quatre individus que la volien tornar a arrencar, juntament amb el santjoanenc Tony Noguera (implicat en el cas de Lledoners). En aquest cas, Jaime Vizern no era en el grup. Set membres del CDR van resultar agredits quan els van reclamar que deixessin la bandera. Tres d'ells van ser atesos pel SEM i, la resta, a l'hospital.