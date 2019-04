Mor el veí d'Olesa atropellat aquest dimarts a la C-55

El veí d'Olesa de Montserrat de 71 anys, J.R.F, implicat en l'accident de trànsit ocorregut aquest dimarts al punt quilomètric 3 de la C-55 a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), ha mort a l'Hospital de Bellvitge, segons informa el Servei Català de Trànsit.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar l'home, que va ser traslladat en l'helicòpter medicalitzat del SEM a l'Hospital de Bellvitge, on finalment ha mort.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM. Quant a l'afectació viària, la carretera es va tallar en els dos sentits de la marxa per tal que els serveis d'emergències portessin a terme les seves tasques.

L'accident, al punt quilomètric número 3, es va produir a 3/4 de 4 de la tarda i no va ser fins gairebé una hora més tard quan es va tallar el trànsit a la carretera per tal de poder evacuar la persona ferida. El tall es va allargar fins passat un 1/4 de 6 de la tarda, quan es va donar pas alternatiu als vehicles, segons van explicar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT). El tall va originar retencions importants, ja que es va produir en una de les hores amb més trànsit de la carretera.