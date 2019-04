Un dels joves de l'accident de divendres a Avinyó continua ingresssat

Un dels joves implicats en l'accident de divendres passat a Avi-nyó continua ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El jove, que és veí de Sallent, circulava amb quatre joves més per una pista forestal d'Avinyó quan, per causes que encara s'investiguen, el vehicle amb el qual viatjaven va bolcar. Com a conseqüència de l'accident, dos dels ocupants van perdre la vida.

Una de les víctimes mortals és Jaume Barons, veí de Balsareny, que avui, a les cinc de la tarda, serà acomiadat en un funeral que se celebrarà a l'església del poble. Precisament aquest era el jove que conduïa el vehicle, tot i que no tenia permís per conduir turismes. Jaume Barons va morir dimarts passat a primera hora de la tarda, a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, el centre on el mateix divendres al vespre havia estat ingressat en estat crític.

L'altra víctima mortal de l'accident és Carla Montsech, de Santa Maria d'Oló, que tenia 15 anys d'edat. La jove va morir el mateix divendres i aquest dilluns passat es va celebrar un funeral multitudinari a l'església de Santa Maria d'Oló.

El tram on va produir-se l'accident és a tocar el poble, en una pista forestal sense asfaltar, molt a prop de la plaça Dalí.