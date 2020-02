El jutge envia a la presó el detingut per matar un home a Puigcerdà

Mossos a l'immoble on es va detenir el sospitós del crim

El jutge va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança, per a l'home detingut dimarts acusat de matar un paleta de 62 anys a Puigcerdà, el 31 de gener a la nit, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El cas, que investiga el jutjat d'instrucció de Puigcerdà, està obert pels delictes d'assassinat i robatori en casa habitada.

Els Mossos van detenir el sospitós després que aquest hagués fugit a Girona un cop perpetrat l'atac. Segons consta en la resolució en la qual el jutge envia el detingut a la presó, aquest hauria entrat a casa de la víctima quan estava sol i el va apallissar per robar-li entre 2.000 i 3.000 euros que sabia que havia cobrat recentment. Dissabte, cap a 3/4 de 8 del vespre, el 112 va rebre una trucada alertant que la víctima, que vivia al carrer Guils de Puigcerdà, feia hores que no donava senyals de vida. Els serveis d'emergències es van traslladar fins a l'habitatge, on van trobar el cos de l'home amb signes evidents de violència.

Els Mossos d'Esquadra van assumir la investigació, que d'entrada es va centrar a reconstruir les últimes hores de vida de la víctima. Així, els Mossos d'Esquadra van descobrir que el paleta havia cobrat recentment entre 2.000 i 3.000 euros i que, durant la tarda i les primeres hores de la nit del 31 de gener, havia estat prenent begudes alcohòliques en almenys dos locals de la població i acompanyat de diversos homes, i la víctima hauria fet evident que tenia una quantitat important de diners. Els Mossos van prendre declaració a diversos testimonis que havien estat amb la víctima el dia abans de la mort i finalment es van centrar en un home, d'origen moldau i de 33 anys, perquè era l'únic de l'entorn de la víctima que havia desaparegut. Aviat es va convertir en el principal sospitós perquè els investigadors van descobrir que el mateix 31 de gener va intentar buscar còmplices per atracar la víctima però no se'n va sortir.

La investigació apunta que l'assalt va tenir lloc pocs minuts després de les onze de la nit perquè va ser a aquesta hora quan el telèfon d'emergències 112 va rebre la trucada d'un home (la víctima), amb dificultats per expressar-se, alertant que algú estava intentant entrar a casa seva colpejant la porta d'accés. En aquell moment, segons fonts properes a la investigació, els policies que van anar fins a l'habitacle no van detectar cap moviment sospitós. Cap a les 23.40, el sospitós va tornar a contactar amb coneguts a qui va oferir 200 euros si li portaven una llanterna i el recollien. Segons fonts del cas, el detingut va dir que s'havia barallat amb la víctima i que estava intentant trobar els diners que sabia que tenia a casa. Tampoc va aconseguir cap còmplice, segons la investigació.

Per això, el sospitós va acabar marxant al seu domicili de Puigcerdà, i després va fugir a casa d'uns familiars que viuen al passeig d'Olot de Girona, on va ser detingut la matinada de dimarts.