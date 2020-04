Sigues responsable i no abaixis la guàrdia, #Catcentralacasa

La crisi del coronavirus continua marcant el nostre dia a dia. Segons la Generalitat s'ha superat el pic de contagis i de casos a la UCI però adverteix que cal esperar entre deu i catorze dies per veure l'evolució, ja que el risc que hi hagi un rebrot és alt. No hem d'abaixar la guàrdia. L'estat d'alarma es manté fins al 26 d'abril, tot i que dilluns passat ja es va aixecar el confinament total i algunes empreses no essencials han reprès l'activitat.

Amb responsabilitat i solidaritat podrem fer front a la pandèmia i tornar progressivament a la normalitat. El Govern català treballa ara perquè els nens i nenes puguin sortir una mica al carrer en un període màxim de deu dies.



Recomanacions per al desconfinament de les persones treballadores no essencials

El confinament té com a objectiu contribuir a la no saturació d'hospitals i UCI. Per això és vital quedar-se a casa i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible.

Segons la Conselleria de Salut, fins ara s'han registrat a Catalunya gairebé 40.000 positius de Covid-19. De les persones que han hagut d'ingressar per la malaltia, hi ha hagut 19.000 altes hospitalàries. Cada petita acció és important per evitar més víctimes. La xifra total de morts a Catalunya a causa de la Covid-19, amb dades de les funeràries incorporades al recompte, és de 7.500. Pel que fa a la Catalunya Central, A Manresa i Berga la xifra de víctimes reconegudes de coronavirus és de més de 170. I a la conca d'Òdena, superen les 200.

El Departament de Salut de la Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans un lloc web per consultar la incidència de casos positius de Covid-19 al territori.

Iniciatives solidàries

En aquesta situació de crisi no tot ha de ser negatiu i la solidaritat de la ciutadania n'és un exemple. Si vols compartir alguna iniciativa, fer una crida per alguna necessitat o agrair la tasca a algú, et convidem a fer-ho amb el hashtag #Catcentralacasa. Junts podrem front al coronavirus. Queda't a casa!

Entitats, col·lectius i ajuntaments fan esforços per superar la pandèmia i posar en valor la capacitat de cadascú per donar suport a altres persones que ho necessiten, tot respectant les mesures de confinament necessàries. A la Catalunya central han anat sortint iniciatives solidàries i creatives per elaborar mascaretes, fabricar respiradors, viseres... Institucions, empreses i particulars s'han coordinat per col·laborar amb diverses fórmules i moltes empreses del sector tèxtil han reorientat la producció a les mascaretes o la confecció d'equips de protecció sanitaris. És el cas de la dissenyadora manresana Míriam Ponsa.

I el centre tecnològic Eurecat ha fet proves als seus laboratoris de Manresa del funcionament del sistema que ha desenvolupat l'empresa santfruitosenca EVila Projects per a la desinfecció de les mascaretes FFP2 i FFP3.

O la cambra de Comerç i Mutuacat ofereixen a empreses i treballadors un xat per resoldre dubtes de salut.



Confinament actiu. Sant Jordi virtual

Les xarxes socials s'han omplert de vídeos. Hi ha moltíssimes propostes per fer més amè el confinament: sessions d'esport, classes a distància, jocs d'enginy com els escape room, o activitats per als més petits, com la de fer gegants en miniatura amb material reciclable que proposa l'artista solsoní Pau Reig.

A Internet també hi trobem consells. Per exemple els de la farmacèutica berguedana Maria Cosp, que ha triomfat amb el missatge entenedor i proper de com funcionen els coronavirus.

El món de la cultura és un dels més perjudicats per la crisi econòmica però ha buscat sortida oferint visites virtuals als museus o concerts. Les propostes musicals que hem conegut aquests darrers dies són la versió de «Viva la vida» de Coldplay interpretada per l'Oquestra Simfònica del Conservatori de Manresa. I entre d'altres, la cançó que ha compost el cantant igualadí Roger Argemí.

A les portes de Sant Jordi, Manresa presenta diverses iniciatives literàries online per Sant Jordi.

Serà un Sant Jordi marcat pel coronavirus i el confinament. Un 23 d'abril atípic. Sense parades de roses i llibres, i sense gent als carrers. Però amb iniciatives virtuals com la d'Ampans, l'entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual al Bage.

Coincidint amb Sant Jordi, la DO Pla de Bages posarà en marxa un cicle de tastos online de vins.

En l'àmbit esportiu també aflora l'esperit benèfic. En destaca la mobilització per recaptar fons per l'Hospital Sant Bernabé de Berga en la seva lluita contra el coronavirus, amb una jornada esportiva solidària des de casa, la Covidrun, que va aconseguir gairebé 35.000 euros.



Consells de salut imprescindibles

Rentar-se les mans, respectar la distància de seguretat a l'hora d'anar a comprar o mantenir-se físicament actius són alguns dels consells de salut que cal seguir durant el confinament. En cas de patir símptomes (febre, mal de coll, tos, problemes respiratoris), és important aïllar-se a la resta de convivents i fer un ús responsable del sistema de salut.

Si necessites més informació sobre què és el Covid-19, com es transmet, consells per al confinament, grups de risc, ús de mascaretes, com desinfectar la casa, els aliments, entre d'altres consultes, ho trobaràs al web canalsalut.gencat.cat/coronavirus.



Agraïment als professionals que estan a primera línia

Els professionals sanitaris són els herois del moment. Metges, infermeres i personal de neteja dels hospitals són imprescindibles perquè la cadena sanitària funcioni en una crisi sanitària com la que vivim. Els aplaudiments de cada vespre als balcons són una mostra de l'agraïment als professionals de la sanitat, com també s'ha de donar les gràcies als treballadors dels serveis bàsics que es mantenen actius: farmacèutics, personal de supermercats, del món agrari, transportistes, policies, bombers, ...

A Manresa, cada dia a les 8 del vespre la façana de l'Ajuntament s'il·lumina de color blau. I el gimnàs Vela també és blau cada diumenge.

La façana de l'ajuntament de Manresa il·luminada de blau. Foto: AJM

Junts podrem fer front al coronavirus. Queda't a casa! #Catcentralacasa.



