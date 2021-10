El pres fugitiu de Lledoners que es va escapar de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa dimecres a la nit i que els Mossos busquen des d'aleshores té causes obertes en dos jutjats de la capital del Bages per robatoris violents, segons fonts consultades per aquest diari.

El fugitiu, que respon a les inicial d’H.N. i tenia el seu domicili a Sant Fruitós de Bages, va ingressar a Lledoners a finals del mes de setembre i en situació de presó preventiva. Abans d’aquest últim ingrés al centre penitenciari bagenc, l’ara fugitiu ja havia estat a presó. Un dels primers fets pels quals va ser condemnat va ser un atracament a Berga que va tenir lloc l’octubre del 2013 tot i que la sentència no va arribar fins el 2016.

El fugitiu, juntament amb tres persones més, va atracar a Berga una treballadora que transportava un maletí amb joies de la firma Tous i li van sostreure amb violència. Segons la sentència, que va ser per conformitat, la víctima transportava un maletí amb joies de Tous quan el grup la va abordar. Va ser l’ara fugitiu qui, segons la sentència, va agredir fortament la dona i li va prendre la maleta. Tot seguit, el grup va fugir.

Els acusats van pactar amb la fiscalia un pena de dos anys de presó i el pagament de 8.500 euros a Tous, que és el valor de les joies robades.

Com que en el moment dels fets els condemnats no tenien antecedents penals, el jutge va suspendre l’entrada a presó sempre i quan paguessin els 8.500 euros a l’empresa de joieria i no delinquissin de nou.