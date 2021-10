L’Ajuntament de Collbató assegura que el model de gestió de l’aigua que està aplicant actualment no coincideix amb aquell sobre el qual es va pronunciar el TSJC el 2020, considerant frau de llei el sistema CONGIAC – GIACSA de gestió de l'aigua, i que ara el Tribunal Suprem ha confirmat. Així, en un comunicat, el consistori deixa clar que no haurà de decidir un nou sistema de gestió que compleixi la llei, ja que amb anterioritat, el 2019, ja el va modificar.

Un nou model de gestió, assenyala, sobre el que “no hi ha cap recurs presentat”, i per tant no impedeix que “l’aigua de Collbató continuï sent pública”. “El model actual no ha estat posat en qüestió en cap moment i està en plena validesa legal”, s’afegeix.

La sentència del TSJC de 21 de setembre de 2020, relativa a l’aprovació per part de l’Ajuntament de Collbató de la forma de gestió directa del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del municipi, la seva adhesió al CONGIAC i l’encàrrec de la gestió del servei a GIACSA, concloïa que el CONGIAC no és una modalitat vàlida de gestió associada del servei públic de l’aigua. Es tracta d’un instrument fraudulent que serveix als municipis amb empresa pública d’aigua (Manresa, Reus, Vilafranca i altres) per estendre els seus serveis més enllà de l’àmbit que els és propi i així esdevenir proveïdors dels municipis petits, que en són clients.

L'Ajuntament de Collbató recorda que quan el 2016 va remunicipalitzar el model de gestió de l'aigua, va encarregar el servei a Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA), una empresa pública. El 2016, l’Ajuntament no tenia control sobre GIACSA, així que, el 20 de maig de 2019, i per adaptar-se a la nova normativa, l’Ajuntament va delegar el servei en el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), que agrupa a diversos ajuntaments i que té per objecte el servei públic d’abastament d’aigua.

És per això que el consistori insisteix que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fa referència a un model de gestió que ja no aplica Collbató. Per tot això, l'Ajuntament assegura que model de gestió pública de l’aigua a Collbató no corre cap risc de ser invalidat perquè l’acord de ple municipal del 20 de maig de 2019 ja va deixar sense efecte l’acord de l’1 de febrer de 2016 sobre el qual es va presentar el recurs.