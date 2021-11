El jutge ha enviat a presó de forma preventiva els cinc homes que van ser arrestats aquest dilluns a la matinada en una operació contra una plantació de marihuana que es va portar a terme a Sant Mateu de Bages. En una entrada i escorcoll que van fer conjuntament els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil es va desmantellar una plantació de marihuana en una masia del municipi bagenc en la qual hi van trobar 2.992 plantes de marihuana i també 20,7 quilos de cabdells. També es van arrestar cinc homes d’entre 20 i 29 anys i de nacionalitat albanesa que han entrat a presó després de passar a disposició judicial. Se’ls va detenir per un presumpte delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

A part de les plantes i els cabdells, a la plantació els agents dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil també hi van trobar una instal·lació amb tota mena d’aparells per afavorir un creixement ràpid de les plantes i així aconseguir producció de marihuana de forma continuada.

Una investigació conjunta

El desmantellament de la plantació de marihuana i les cinc detencions són el resultat d'una investigació oberta el passat mes de setembre per part dels Mossos d'Esquadra, quan van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una masia del municipi de Sant Mateu de Bages. Després de diverses indagacions, els investigadors dels Mossos d'Esquadra van poder comprovar que de l'interior de la masia es desprenia una forta olor de marihuana i van detectar que a l'indret hi havia una escomesa il·legal del subministrament elèctric.

Durant el transcurs de la investigació, els agents van comprovar que a la Guàrdia Civil també feia indagacions sobre la mateixa masia, motiu pel qual ambdós cossos van decidir continuar la investigació conjuntament.