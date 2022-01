Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes per presumptament intentar robar en sis escoles i instituts de l’Anoia. Les detencions es va fer el 16 de gener que els tres homes, de 22, 25 i 28 anys, quan volien entrar en un institut de Piera, segons ha explicat el cos policial. A part de l’acusació de sis robatoris en grau de temptativa, els arrestats també estan acusats de pertinença a grup criminal.

La investigació es remunta a mitjans del mes de desembre passat quan les unitats d’investigació de la Regió Policial Central van ser coneixedores d’un seguit de robatoris en centres educatius, amb un mateix modus operandi.

Concretament, els lladres desconnectaven el corrent elèctric de les alarmes per deixar-les anul·lades durant unes hores. D’aquesta manera s’asseguraven que en el moment de perpetrar el robatori l’alarma no s’activaria.

El passat 15 de gener, a la comissaria d’Igualada, es va rebre la denúncia que en un institut de Piera havien inutilitzat l’alarma la nit anterior.

Davant d’aquests fets, els mossos van coordinar-se amb les diferents policials locals i vigilants de la comarca de l’Anoia, per tal de fer comprovacions a tots els centres educatius. Es van localitzar un total de sis centres on s’hi havia manipulat les alarmes: quatre a Piera, un a Vallbona d’Anoia i un a Hostalets de Pierola.

Durant la nit del mateix dissabte 15 de gener, els mossos van muntar un dispositiu policial amb efectius de paisà i uniformats, coordinats amb les Policies Locals de Piera, Capellades, Masquefa i els vigilants d’Hostalets de Pierola.

Pels volts de la una de la matinada del 16 de gener, els agents van observar un vehicle amb tres homes aproximar-se a un dels centres vigilat pels mossos, un institut de Piera. Dos dels ocupants van baixar del cotxe, van obrir la porta del grup electrogen del centre i van inspeccionar el seu interior.

Ràpidament els agents van interceptar els dos homes. El conductor del vehicle va fugir i, poc després, va ser localitzat en una pista forestal d’Hostalets de Pierola.

En l’escorcoll del vehicle els agents van localitzar tot tipus d’eines susceptibles de ser utilitzades per perpetrar robatoris com: cisalles, pota de cabra, llanternes, guants, etc.

Et pot interessar: Cas Obert Roben una seixantena d’ordinadors d’un institut d’Olesa

Els tres homes van quedar detinguts i la investigació continua oberta. No es descarta que estiguin implicats en altres robatoris.

Els detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada, el qual va decretar la llibertat de dos d’ells i l’ingrés a presó del tercer, per altres fets que tenia pendents.