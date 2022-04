El principal sospitós de la violació a una menor a Igualada el mes de novembre, Brian Raimundo C.M, va endur-se roba de la víctima després d'agredir-la, segons l'auto de presó al qual ha pogut accedir Regió7. Concretament, el ja empresonat, presumptament va emportar-se l'abric, el vestit i la roba interior de la víctima, motiu pel qual els camioners que van donar l'avís a la policia van trobar-la seminua. Les càmeres de vigilància van mostrar que la que s'ha trobat, és la roba que portava la jove de 16 anys el dia dels fets.

La mateixa font indica que, entre les proves trobades per la policia, hi ha l'ADN de la menor en la jaqueta que guardava el detingut a l'habitació. Les càmeres de vigilància de l'entorn de la discoteca Épic, d'on sortia la jove, també juguen un paper important en la investigació policial. De fet, aquests aparells van registrar com l'agressor va perseguir la víctima.

La tecnologia també ha permès saber que el mòbil del sospitós es va connectar a diverses antenes del polígon de les Comes. La policia ha pogut concretar que que l'assalt va produir-se entre les 6.20 i les 7.25 h i que va tenir una durada d'uns vint minuts, apunta el document.

El detingut tenia antecedents per delictes sexuals en l'àmbit familiar i està empresonat des de dissabte passat a Brians 1, en una unitat especial per evitar que se suïcidi.

La nit dels fets

L’agressió, amb una violència desfermada contra la menor de 16 anys, va tenir lloc l’1 de novembre a la matinada de l’any passat. La jove va sortir de la discoteca Epic d’Igualada, situada al polígon de Les Comes, abans de les sis del matí. Havia d’anar fins a l’estació dels FGC per agafar el tren per tornar cap a casa seva, a Vilanova i la Geltrú, on residia amb la seva mare, però ja no hi va arribar. Va ser cap a les set que un camioner la va trobar estirada, seminua, en un descampat al mateix polígon industrial, al carrer d’Alemanya. La jove estava inconscient i, en veure-la, el primer pensament del camioner va ser que la jove estava morta. La va tapar amb una manta i va trucar als serveis d’emergències.

En un primer moment, els sanitaris la van traslladar a l’Hospital d’Igualada i, posteriorment, al de Sant Joan de Déu de Barcelona, on es va estar unes quantes setmanes ingressada, ja que va haver de ser intervinguda quirúrgicament diverses vegades per les greus lesions que li va provocar l’agressió sexual e què va ser objecte, a més d’un traumatisme cranioencefàlic.