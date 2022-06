El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que de tots els incendis actius que hi ha a Catalunya en aquests moments el que més preocupa pel seu “enorme potencial”, de l’entorn de 50.000 hectàrees, és el de Lladurs (Solsonès). També ha generat tensió, tot i que ja està perimetrat, el de Cabrianes davant el risc que obrís una via amb molt recorregut en direcció al Llobregat. Pel que fa a la resta, el de Castellar de la Ribera es manté en un perímetre de 400 hectàrees i el d’Artesa de Segre s’ha aconseguit frenar el cap i el franc dret del foc per mantenir-lo confinat en una superfície de 5.000 hectàrees. “Estem on volíem aquest matí, però demà serà un dia molt complicat”, ha dit Elena.

En el cas de l'incendi forestal de Castellar de la Ribera, que ja ha cremat unes 400 hectàrees entre ahir a la tarda i avui, podria haver estat causat per un llamp, segons els Agents Rurals. Als Bombers de la Generalitat els preocupa que no s'acabi convertint en un gran foc. Pot arribar a cremar "desenes de milers d'hectàrees", ha alertat t el cap del cos David Borrell. Els Bombers han estat treballant durant tota la jornada en la creació d'un primer eix de confinament de 5.000 hectàrees per estabilitzar el foc. Hi ha diferents focus, i el més extens i on s’estan destinant més mitjans és el de Sauró. De fet, hi ha un incendi principal i una dotzena de petits focus simultanis provocats pels focs latents causats pels llamps, que poden revifar amb la calor i el vent durant els propers dies, o fins i tot noves tempestes seques. Tot i aquestes dificultats, esperen que després de les hores de màxima calor ja puguin concretar si el tindran perimetrat totalment o no.