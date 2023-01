Uns excursionistes han localitzat en una zona boscosa de Cassà de la Selva (Gironès) el cos sense vida d'un ancià de 77 anys de Quart de qui no es tenia notícia des del passat 8 de desembre i a qui es buscava com a desaparegut. Segons han informat avui els Mossos d'Esquadra, la troballa del cadàver va tenir lloc diumenge a les 2 del migdia a la ribera d'un riu sec en una zona propera al refugi de les Gavarres.

Aparentment, el cos, que ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IMLC) de Girona per practicar-li l'autòpsia i saber exactament de què va morir i quan, no presentava signes de violència. Una veïna del difunt, Josep D.B, que vivia sol, va ser qui va alertar la família que feia temps que no el veia ni sentia sorolls a casa seva.

L'última vegada que s'havia sabut alguna cosa de l'home va ser el passat 8 de desembre i la denúncia es va interposar el 18 del mateix mes a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Girona.

La policia va passar la foto i descripció del desaparegut per localitzar-lo i es va iniciar una recerca que ha culminat amb l'aparició del cos sense vida de l'ancià.