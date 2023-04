Els Bombers estabilitzen l'incendi forestal a Lladurs, al Solsonès, que aquest divendres a la tarda ha obligat a activar 12 dotacions terrestres i una aèria. El foc s'ha declarat a la zona del cap del Pla, en direcció Odèn, quan passaven uns 20 minuts de les quatre de la tarda.

La zona cremada, de 3.600 metres quadrats, està totalment encerclada per línies d'aigua. Els Bombers hi continuen treballant amb 11 dotacions terrestres. De moment, no ha estat necessària l'evacuació dels veïns que viuen més a la vora del foc.