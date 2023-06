Els serveis d'emergències han reprès la recerca de la dona que va desaparèixer en la riuada de dimarts a Ullastrell (Vallès Occidental). En un dispositiu conjunt de Bombers i Mossos, aquest divendres els esforços se centraran en pentinar el riu Llobregat des de Martorell i fins la seva desembocadura. Es tracta d'una àrea de prop de 30 quilòmetres i s'usarà l'helicòpter de la policia catalana. A més, es repassaran els punts on s'hi han acumulat materials i vegetació arrossegats per la rierada i on la víctima podria haver quedat atrapada. Els treballs de dijous van permetre localitzar peces de roba de la desapareguda, la més llunyana a tres quilòmetres del vehicle on dimecres va aparèixer el cos sense vida d'un home.

Segons els Bombers, s'han desplaçat fins el punt quatre dotacions terrestres del cos, el Grup Caní de Recerca, el Grup de Suport Operatiu, el Grup d'Actuacions Especials i el Subaquàtic. Tot plegat després que dijous es fes un treball extensiu al llarg de la riera de Gaià, on dimecres es va localitzar un 4x4 en què tot indica que viatjava la víctima, i on també s'hi va trobar el cos sense vida d'un home. Els serveis d'emergències s'han reunit a primera hora d'aquest divendres al centre de comandament, que s’ha instal·lat al parc de Bombers de Viladecavalls i a quarts de nou han reiniciat la cerca.