Un incendi ha afectat una adoberia del barri del Rec d'Igualada. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 de 8 de la tarda. Segons han indicat fonts dels Bombers a aquest diari, el foc ha afectat els filtres d'unes màquines de la fàbrica que generaven pols de pell. Més enllà d'això, el foc no ha generat danys personals. Els Bombers hi han destinat 7 dotacions. La Policia Local d'Igualada ha indicat que no hi ha hagut afectacions de trànsit relacionades amb aquest incident.