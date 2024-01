Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest matí al carrer Sant Joan d'en Coll de Manresa per sanejar el fals sostre d'un supermercat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a la 1 del migdia i una dotació dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'incident. Els efectius han sanejat la coberta per evitar el despreniment de peces i han revisat l'habitatge superior per precaució. Després de netejar la zona i comprovar l'estabilitat del sostre, s'han retirat del servei poc abans de 2/4 de 3 del migdia.