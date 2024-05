Presó per a dos dels quatre detinguts pel robatori de coure a Montcada Bifurcació el 12-M

El jutjat d'instrucció 5 de Mollet del Vallès ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos dels quatre detinguts pel robatori de coure a l'estació de Montcada Bifurcació el diumenge 12 de maig, dia de les eleccions catalanes. Els altres dos detinguts han quedat en llibertat provisional, amb compareixences al jutjat. Els Mossos atribueixen als quatre individus cinc sostraccions més en altres punts de la xarxa ferroviària. La causa està oberta pels delictes de furt agreujat i desordre públics per als dos detinguts per als quals s'ha acordat presó i per a un dels que ha quedat en llibertat provisional. A l'altre investigat que ha quedat en llibertat se li imputa un delicte de receptació.

Els arrestats són tres homes i una dona multireincidents, que acumulen una vintena d'antecedents per fets similars. Entre els detinguts hi ha el propietari d'una empresa gestora de residus, al qual se'l relaciona amb el grup criminal ja que presumptament actuava en connivència amb els detinguts a l'hora de rebre el material sostret.

El robatori del 12 de maig va deixar sense servei la majoria de línies de Rodalies i encara no s'ha recuperat completament el servei. Diversos partits polítics van denunciar la situació davant la Junta Electoral Central per demanar que s'ampliés l'horari de votació, petició que l'àrbitre dels comicis no va atendre en cap cas.

Arran d'aquells fets els Mossos van activar efectius de la policia científica en els indrets afectats per fer inspeccions oculars. La Unitat Central d'Incendis Estructurals va descartar que es tractés d'un sabotatge i la principal línia dels investigadors va ser que estaven davant d'un grup criminal especialitzat en furts de cable de coure.

Fruit de la investigació, es va determinar que la comissaria d'investigació de la regió Metropolitana Nord assumís les investigacions atès que ja indagava a l'entorn d'una trama criminal especialitzada en aquest tipus de robatoris.

La causa ha recaigut en el jutjat número 5 perquè estava en funcions de guàrdia, però aquest s'inhibirà en favor del jutjat d'instrucció 3 del mateix municipi, que seguirà amb la instrucció de la causa.